車銀優有望與金南珠搭檔新戲《Wonderful World》，韓網友拒絕感情線：差26歲都可以當母子了

3、4月始有消息金南珠與金剛于先後接演了《Wonderful World》將合作飾演夫妻，而今（26）有消息「臉蛋天才」車銀優也有望加入主演陣容，不過韓國網友相當不看好且持反對意見。

根據‎《STARNEWS》報導‎，《Wonderful World》是部講述失去孩子的女主角，向被法律寬恕的加害者復仇，並且療癒傷痛，是檔復仇懸疑劇。金南珠有望飾演女主角，是個腦袋聰穎，運動神經和樂器演奏能力也與眾不同，態度也很積極正向的「受歡迎心理學」教授，然而看似完美無瑕的她卻在一場事故中失去兒子，成了為處決加害者而孤軍奮戰的人物。



金剛于則被提議演出女主角的丈夫，原本是無線電視台記者，在揭露某政治人物貪污之後離開了崗位，現在是沒什麼人收看的有線電視台節目主持人。而車銀優接到的角色是一名醫大休學生「權善律」，一直懷抱著能替和自己一樣生病的孩子治療的夢想，和女主角捲入某個事件後，雙方維持著微妙的關係。



由於更早流傳的劇情版本是（最早報導的《STARNEWS》曾修改過新聞內容，‎theqoo論壇保留了最原始內容），女主角「朴荷娜」會在報復過程中遇上「權善律」，權善律會成為朴荷娜即便犧牲也想守護的人，兩人墜入了愛河發展婚外情，網友對於該劇情節無法接受，更不能接受52歲的金南珠竟是要和26歲的車銀優搭檔。

「天啊，不是和Apink金南珠，而是和金勝友結婚的演員金南珠？」、「希望不要有Love Line」、「兒子輩，不會吧？」、「查了一下，金南珠71年53歲，車銀優97年50歲，車銀優媽媽74年50歲，Love Line真的太誇張了……」、「……網友於‎theqoo論壇‎紛紛留言寫下自我看法，大部分網友不是訝異就是不希望看見愛情線，也有網友提到劇情像是宋慧喬與李到晛《黑暗榮耀》或是金喜愛與劉亞仁的《密會》。

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