车银优有望与金南珠搭档新戏《Wonderful World》，韩网友拒绝感情线：差26岁都可以当母子了

3、4月始有消息金南珠与金刚于先后接演了《Wonderful World》将合作饰演夫妻，而今（26）有消息「脸蛋天才」车银优也有望加入主演阵容，不过韩国网友相当不看好且持反对意见。

根据‎《STARNEWS》报导‎，《Wonderful World》是部讲述失去孩子的女主角，向被法律宽恕的加害者复仇，并且疗愈伤痛，是档复仇悬疑剧。金南珠有望饰演女主角，是个脑袋聪颖，运动神经和乐器演奏能力也与众不同，态度也很积极正向的「受欢迎心理学」教授，然而看似完美无瑕的她却在一场事故中失去儿子，成了为处决加害者而孤军奋战的人物。



金刚于则被提议演出女主角的丈夫，原本是无线电视台记者，在揭露某政治人物贪污之后离开了岗位，现在是没什么人收看的有线电视台节目主持人。而车银优接到的角色是一名医大休学生「权善律」，一直怀抱著能替和自己一样生病的孩子治疗的梦想，和女主角卷入某个事件后，双方维持著微妙的关系。



由於更早流传的剧情版本是（最早报导的《STARNEWS》曾修改过新闻内容，‎theqoo论坛保留了最原始内容），女主角「朴荷娜」会在报复过程中遇上「权善律」，权善律会成为朴荷娜即便牺牲也想守护的人，两人坠入了爱河发展婚外情，网友对於该剧情节无法接受，更不能接受52岁的金南珠竟是要和26岁的车银优搭档。

「天啊，不是和Apink金南珠，而是和金胜友结婚的演员金南珠？」、「希望不要有Love Line」、「儿子辈，不会吧？」、「查了一下，金南珠71年53岁，车银优97年50岁，车银优妈妈74年50岁，Love Line真的太夸张了……」、「……网友於‎theqoo论坛‎纷纷留言写下自我看法，大部分网友不是讶异就是不希望看见爱情线，也有网友提到剧情像是宋慧乔与李到晛《黑暗荣耀》或是金喜爱与刘亚仁的《密会》。

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