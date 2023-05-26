金宣虎透露想去夜市！原本拘謹但聽見「旺來」竟然衝下台要求重拍！承諾下次「練好招牌歌」再來台

以《海岸村恰恰恰》中的洪班長一角深受觀眾們喜愛的演員金宣虎，在27日見面會前首先與媒體見面，台灣粉絲們的熱情迎接以及今日大陣仗的媒體讓他相當驚訝，感謝大家對他此行來台的歡迎。

出道14年來首度舉辦亞洲巡迴見面會的金宣虎，繼馬尼拉、曼谷、香港、東京等地後來到台灣，昨日抵台的他也已經享用到一些台灣美食，他更透露希望能到夜市去逛逛吃吃，也學了幾句簡單的中文「這個那個」、「謝謝」、「愛你們」等等向大家問候。





主辦貼心送上美麗且有意義的花束以及鳳梨禮盒，金宣虎在一開始拿著花讓媒體們捕捉畫面的時候，不免有些尷尬，他笑說很少在公開場合這樣拿著花照相，但接下來又送上一大籃非常有份量的鳳梨，金宣虎從工作人員手上接過來後也露出驚訝表情，因為重量很重大家趕緊快速拍完，但金宣虎突然問起：「鳳梨在台灣代表什麼樣的意義呢？」主持人告訴他鳳梨有「好運旺旺來」的含意，金宣虎一聽突然自己衝下台，重新抱住整籃鳳梨上台說：「那我想要多拍幾張！」引發全場大笑。





金宣虎最著名的就是迷人酒窩，他告訴大家他的酒窩「100％天生的」沒有經過整形，甚至說媽媽這邊的兄弟們至少4個都像他一樣，遺傳這樣的深深酒窩，而笑容能這麼有魅力也不是靠練習，是從小媽媽告訴他的韓國諺語「不往笑臉的人臉上吐口水」（伸手不打笑臉人），讓他時時帶著笑容，自然在鏡頭前也就常常展現出迷人的微笑。





金宣虎的大螢幕作品《貴公子》即將在6月21日在台上映，被問到飾演反派有什麼困難處嗎？金宣虎表示一開始閱讀了劇本的內容，對於這樣殘暴的角色是有點難以理解，但經過與導演及團隊長時間的討論後，也逐漸知道如何表現這樣的角色，於是覺得沒有那麼困難了。





金宣虎在《海岸村恰恰恰》中的表現深植人心，這角色與他本人是否有相同之處？他笑說其實拍攝期間有很多與孩子打鬧或是朋友之間鬥嘴的戲碼，都是演員們的即興演出，而演員詮釋每一個角色的時候，多多少少也會帶有演員自己的個性在其中，他也是一樣。





擁有好歌喉的金宣虎，在明日的見面會上當然也準備了好歌準備送給粉絲們，被問到招牌歌是哪一首？他害羞地說對於跟朋友一起到KTV唱歌的經驗只停留在高中時期，他常常唱的是朴宰範的「告解」，雖然是老歌但歷久不衰，最近則是常為了見面會上的歌曲而進行練習。還與大家相約下次來台時，他會記得準備好自己的招牌歌曲再來台與大家會面。



對於明天見面會準備了什麼驚喜？金宣虎笑說自己實在不擅長準備什麼Surprise，他只想用自己的雙眼好好看看並且記住所有來到現場支持他的粉絲們。請大家期待明日的演出。

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