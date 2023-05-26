一出道就是主演！「張員瑛親姊」張多雅有望搭檔宇宙少女苞娜，合拍漫改劇《金字塔遊戲》化身「腹黑公主」

張多雅所屬社昨日透露稱，張多雅已確定出演漫改劇《金字塔遊戲》正式作為演員出道，第一女主角則有望由同公司女團宇宙少女的苞娜擔任。

《金字塔遊戲》以愛心高中幸福班為背景，這裡的學生每個月都會對進行人氣投票以確定班內階級，得票最低的F等級會成為排擠遊戲的對象、「合法校園暴力受害者」。



故事以轉學生「成秀智」的視角展開，這一角色有望由同公司女團宇宙少女成員苞娜飾演，但目前還沒有確定。



張多雅已確定飾演「白荷琳」，也是相當重要的角色。 白荷琳是唯一在人氣投票中始終佔據A等級的人，外表溫柔美麗人稱「公主」、在網漫中擁有夢幻般的粉紅色頭髮和眼睛，但實際性格完全相反，可算是終極反派！



張多雅以「IVE張員瑛親姊姊」頭銜在出道前就引起關註，簡曆照曝光後令不少人感到驚艷，戲稱外形是「演員版張員瑛」。2001年出生的張多雅今年22周歲、比張員瑛大3歲，之前就讀藝術高中，目前在淑明女子大學讀舞蹈專業。



上個月張多雅宣佈與張員瑛經紀公司STARSHIP娛樂旗下的演員廠牌KINGKONG by STARSHIP簽訂專屬合約，不久前公開了為某隱形眼鏡拍攝的第一支廣告片、昨日宣佈為某護膚品牌擔任代言人，緊接著就宣佈接拍電視劇，真的相當迅速！



網漫《金字塔遊戲》2020年開始連載、去年4月完結，以鮮明立體的角色個性和精巧複雜的人物關係獲得好評，現已通過LINE WEBTOON推出中文版。 很多漫迷對翻拍真人版感到激動和期待，也有人表示張多雅的外形和想像中的白荷琳存在一定差距，希望能以演技說服觀眾。



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