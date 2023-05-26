《歡迎來到王之國》公開雙人劇照：李俊昊怒視→甜笑摟腰，釋出的潤娥版爆笑預告「喜劇女神」的再挑戰～

官方公開全新的雙人劇照中，讓大家搶先看兩人關係的三階段變化，此外，最新潤娥版的預告更爆笑，可謂是「喜劇女神」封號的再挑戰～。

JTBC 全新浪滿喜劇《King the Land》（Netflix譯名：歡迎來到王之國）公開了2PM李俊昊和少女時代潤娥的最新雙人劇照，以及潤娥版本的宣傳預告，爆笑場面多多、處處是看點。



本劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



▼潤娥版宣傳預告，最佳員工就是她！笑了再笑，沒有盡頭的完美服務卻遇上了職場的大魔王，被我無禮對待的那人，居然是我們國王酒店的本部長！？



▼早先釋出的俊昊版宣傳預告，看似完美的他其實是個戀愛新手：



官方搶先釋出的雙人劇照中，兩人從互看對方不順眼的冤家，變成救贖彼此的存在，也許是巧合，又或許是命中注定，到底是什麼原因出現這樣的變化，就要等6月17日22:30的開播日才會知道了～！



【人物簡介】

李俊昊飾演國王酒店的本部長「具元」，天資聰明和與生俱來的領袖風範，能力出眾又充滿魅力，但戀愛細胞卻是零，為了尋找母親回憶而成為酒店本部長，遇見了跟自己性格完全相反的職員千莎朗，無法忍受虛假笑容的他，就是和這個女人相處不來，經常起衝突。



潤娥飾演國王酒店的優秀職員「千莎朗」，童年的美好回憶讓她致力於在「國王酒店」工作，目標是用開朗笑容給顧客們完美的服務，一路從基層職員靠實力不斷晉升到為VVIP服務的傳說級人物，成為擁有美麗微笑和卓越能力的酒店經理，夢想著以自己完美的服務帶給客人們幸福的回憶，卻在碰到具元後事事變得非常不順利。



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