【有片】真的不是電影嘛～孔劉&孔曉振最新廣告系列《孔孔大作戰》，短短兩分鐘精彩度爆表！

一年一度的SSG廣告季又來啦！這次的新廣告從劇情創意到場面規模都讓人拍手叫絕，根本想用拍電影的劇本在拍廣告啊XD

韓國新世界集團的網路購物平臺 SSG.COM 近日公開了新的廣告系列《孔孔大作戰》，計劃陸續推出一共5篇，除了代言人孔劉和孔曉振之外還找來劉智泰、梁東根、朴喜洵、金柱憲、歌手黃昭允客串出演，剛剛公開的兩篇立即引起了熱烈討論！

EP.00用短短兩分鐘講了一個反轉故事：劉智泰飾演的SSG代表被問到代言人的人選，表示要趁這次機會全部換掉，話音未落就被戴著頭套的神秘人綁上車帶走，爾「綁匪」正是孔孔等人！



幾小時后劉智泰召開記者會宣布進行大型折扣活動：「買一個配送一百個，一萬元的商品只賣一百元！」被綁起來的劉智泰一臉疑惑，和他一起看新聞的孔曉振則笑著說：「代表很上鏡呢！」這時開完記者會的「劉智泰」走下舞台、撕掉臉上的面具，原來竟然是孔劉假扮的！



劉智泰露出靈魂出走的表情：「安堆（韓文「不可以」）......！」



接著是EP.02「作戰名稱：孔孔Deal」，孔孔團隊搭乘直升機把SSG看板上的炒碼面價格從8400韓元改成84韓元，也就是塗掉後邊兩個「零」。 孔曉振湊近劉智泰：「現在開始就以這個價格出售了哦！」原來是在宣傳新加入的會員可以享受「去掉兩個零」的超優惠價格。



結尾依然是劉智泰靈魂出走的表情：「安堆......！」



這次的廣告語就是：「SSG.COM為了公共進行破格折扣，孔孔大作戰！」其中「孔孔(공공)」既是兩位演員的姓氏，也是韓文「公共」和「零零」的諧音，接下來還有「孔孔接力篇」、「孔孔時Time Deal篇」、「SSG配送Tonight篇」，分別介紹不同的活動內容。

其實SSG和孔劉、孔曉振合作的話題性廣告早已不是一兩次，例如2016年開創性的「SSG=쓱」系列（注：쓱讀作sseuk，算是SSG的韓文本土化讀法）、2018年的「SSG語」系列、2019年強調便利性的「쓱勢圈」（即是SSG配送範圍）、2020年強調規模感的「쓱cale」（英文scale的諧音）等等，都曾引起不小的關注。

韓國網友紛紛對「孔孔大作戰」給與好評：「這根本是電影吧？ 孔劉歐巴的wink讓人融化啦」、「昭允在後面拚命憋住笑，太可愛了」、「完全是歷代級的廣告」。



附贈回顧最開始的「SSG=쓱」系列，後半段的拍攝花絮也很可愛：



「SSG語」系列已經有粉絲做了中文字幕，不然聽起來真的一頭霧水XD



「쓱cale」系列裡的孔劉也超可愛！這樣的廣告可以多出幾篇XD



（圖：Youtube@SSG.COM）

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