明星都愛投資房地產！李帝勳豪擲70億江南買樓：可能用作經紀公司辦公樓！炫彬孫藝真賣樓賺18億差價

恭喜李帝勳成為江南「樓主」。

據韓媒報導稱2021年11月李帝勳以自己擔任代表的經紀公司Company On的名義買下位於首爾富人區-江南三成洞的某座大廈，該建築為地下1層-地上3層的4層樓房，李帝勳當時以68億7000萬（韓幣，下同）入手。 這片區域還是江南區土地交易許可區，因此不少人推測李帝勳購入這棟樓是為了當經紀公司的辦公樓。

2007年出道的李帝勳憑藉《初戀築夢101》（又譯《初戀築跡101》、《建築學概論》）、《Signal信號》等影視劇打響名號，之後因熱門劇《模範計程車》（又譯《模範的士》）1、2部登上人氣巔峰，紮實的演技和帥氣的外型為他圈粉無數，成為新一代收視率之王。 吸金實力超強的李帝勳也是一位活躍的捐款人，今年年初就憑藉超1億的捐款成為了高額捐款人俱樂部的一員。



明星們積累財富的速度要比普通人快得多，因此投資房產成了他們的愛好之一，前幾日炫彬和孫藝真夫婦就因為賣別墅登上韓網熱搜，身為韓娛圈的頂流夫婦，兩人身價超百億，手中握有多套房產，最近傳出兩公婆又出售了位於三星洞的別墅，賺了18億差價。



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