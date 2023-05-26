《較量人生》大公司一定比較好嗎〜李沇熹脫穎而出獲得夢想職位卻成為公司上下指指點點的話題人物！（EP.3 –4）

[有雷] 職場現實劇《較量人生》描述職場內同事間以及上司之間的鬥爭，很多時候工作早已不單純是工作而已。好不容易獲得了大集團的青睞，得到夢想職位的李沇熹，迎來的卻不是平步青雲的未來，而是一場惡夢的開始。

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接到了來自世容集團的人事部來電，朴允昭（李沇熹飾）開心之餘，也煩惱著該如何與原公司的代表開口，畢竟好主管也是相當難得，但主管雖然覺得可惜，卻也祝福她能更進一步。原本想挖角允昭不成的徐東訓（鄭允浩飾）藉此機會邀請曹亞公關代表回到環球傳播來任職，與他一起擔任共同代表。



朴允昭興致勃勃地來到世容集團報到，但她卻不知道這個職缺其實只是為了證明世容集團的改革，為了產生話題性而錄取了網路大學出身的她，其實內部沒有部門想要錄用她。而朴允昭報到時更發現，在前公司有位剛來一個星期的新人智孝，當時被她罵了之後就離職，現在竟然坐在她的隔壁！真是有夠尷尬。



昔日代表已到環球傳播，也藉此機會告訴允昭，其實當時她的化妝品企劃案是世容想採用的，但因內定環球所以只能在檯面下處理，這讓允昭相當灰心，也體會到原來勝負並不取決於實力。世容內部正在選擇負責該化妝品案的人員，允昭自告奮勇想執行自己企劃的案子，但卻被上司臭罵一頓，認為她在外面小公司的經歷不足以採信，就跟無經驗的新人沒有什麼兩樣，這讓允昭委屈到哭了出來。



隔天允昭依舊是帶著笑臉若無其事地去上班，但她並沒有被指派任何工作，而是拿到了一張滿滿的公關行程表，她需要拍攝宣傳照以及影片，也要接受採訪說明她如何被錄取，這些都是為了要讓世容集團增添正面形象。而此時允昭卻發現公司內部討論區裡的新話題，也就是「所謂盲測錄取新人都是假的」，揭開了世容為求話題而是公司高層刻意讓允昭錄取的真相。允昭一夕之間成為全公司的話題人物，受到大家的指指點點，公司甚至考慮是否該開除她！



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