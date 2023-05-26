明星都爱投资房地产！李帝勋豪掷70亿江南买楼：可能用作经纪公司办公楼！炫彬孙艺真卖楼赚18亿差价

恭喜李帝勋成为江南「楼主」。

据韩媒报导称2021年11月李帝勋以自己担任代表的经纪公司Company On的名义买下位於首尔富人区-江南三成洞的某座大厦，该建筑为地下1层-地上3层的4层楼房，李帝勋当时以68亿7000万（韩币，下同）入手。 这片区域还是江南区土地交易许可区，因此不少人推测李帝勋购入这栋楼是为了当经纪公司的办公楼。

2007年出道的李帝勋凭藉《初恋筑梦101》（又译《初恋筑迹101》、《建筑学概论》）、《Signal信号》等影视剧打响名号，之后因热门剧《模范计程车》（又译《模范的士》）1、2部登上人气巅峰，扎实的演技和帅气的外型为他圈粉无数，成为新一代收视率之王。 吸金实力超强的李帝勋也是一位活跃的捐款人，今年年初就凭藉超1亿的捐款成为了高额捐款人俱乐部的一员。



明星们积累财富的速度要比普通人快得多，因此投资房产成了他们的爱好之一，前几日炫彬和孙艺真夫妇就因为卖别墅登上韩网热搜，身为韩娱圈的顶流夫妇，两人身价超百亿，手中握有多套房产，最近传出两公婆又出售了位於三星洞的别墅，赚了18亿差价。



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