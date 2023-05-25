影帝跌下神壇！劉亞仁出庭應訊，白髮+面容憔悴，還被群眾扔瓶子

劉亞仁因涉嫌吸毒於5月24日到庭應訊，法院於當天晚些時候做出不予批捕的決定。

首爾警察廳毒品犯罪偵查隊19日以涉嫌違反《毒品類管理法》等罪名申請批捕劉亞仁。 警方懷疑劉亞仁吸食或注射異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦（zolpidem）五種毒品，認為他從2020年起經常吸毒罪行重大，並且有多名共犯現滯留在國外，可能會銷毀證據。 24日，劉亞仁到庭接受逮捕必要性審查，法院最終做出不予批捕的決定。 劉亞仁從法院出來時已經是晚間11時半左右，他面向媒體表示：「說我要銷毀證據，這完全不是事實，我已經老實交代了能說的一切。」

重新現身的劉亞仁不再如事發前那般神采奕奕，被媒體鏡頭捕捉到多根白髮，憔悴了不少。 而當他回答完媒體的問題轉身走向車時，有圍觀的群眾朝他扔瓶子，被瓶子砸到腿的劉亞仁被嚇了一跳，緊張地回頭觀望。





시민이 던진 커피 페트병 맞고 신경질내는 유아인...누가 똥냐 아니랄까봐 기갈부리는것봐 pic.twitter.com/ae8jzQ0eDo — 구독계 (@LstGpg8R85NnDsy) May 25, 2023

시민이 던진 커피 맞고 깜짝 놀란 유아인...양복까지 젖어 https://t.co/pxX0ABD7qz — 서울신문 (@SeoulShinmun) May 25, 2023

此外，當晚播出的《JTBC NEWS ROOM》就報導了關於劉亞仁的新聞，新聞援引警方的描述稱劉亞仁隱瞞了真實的家庭住址，而警方從最新確認的住址中搜出了毒品的痕跡。



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