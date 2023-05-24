《貴公子》動作場面更勝《魔女》！金宣虎大銀幕出道作扮「不正常」神祕人物！克服懼高症站上高橋

《魔女》系列作製作團隊最新追擊動作鉅獻《貴公子》（The Childe），為以《闇黑新世界》、《魔女》系列作在韓國影壇占有一席之地的朴勳正導演自編自導的動作驚悚鉅獻，同時也是話題韓劇《海岸村恰恰恰》男主角金宣虎首部主演電影！且「怪物新人」姜泰柱以1980比1競爭率脫穎而出扮演命途多舛的混血少年；出道22年的《鬼門》金剛于與《請回答1994》高雅羅也參演本作，將一同展現絕佳的演技默契！年度追擊動作鉅獻《貴公子》6月21日（週三）在臺上映。

《貴公子》故事敘述拳擊手馬可（姜泰柱 飾）輾轉於菲律賓各個非法競技場，與生病的母親相依為命。為了籌措母親的手術費，馬可決定前往韓國尋找從未見過面的生父，沒想到路途中卻遇上神祕男子「貴公子」（金宣虎 飾）的追擊。除了貴公子，還有富二代韓理事（金剛于 飾），以及在韓國與馬可重逢的神祕女子允珠（高雅羅 飾）。各有目的的他們接連現身，在無法預測的混亂與瘋狂中，馬可即將揭開令人衝擊的真相……



《貴公子》是出道多年的金宣虎首部主演的電影，他也透露參演的感想，他表示：「既心動又緊張，想再次感謝導演讓我詮釋這個角色，能以演員這個身分參與電影製作，讓我很開心，感到十分光榮！」朴勳正導演則透露因為「貴公子」這個角色有殘酷冷靜的一面，同時還具有出乎意料、幽默的特徵，因此覺得很適合請金宣虎來詮釋這個角色。而對於「貴公子」這個角色，金宣虎表示：「我與導演所想到這個角色的共通點為『乾淨俐落』，我們先從服裝、髮型等外型部分去塑造角色，此外還邊看鏡子邊設計『貴公子』跑步的瞬間等動作戲的肢體動作。即使在很嚴肅的場面中要以槍射擊時，『貴公子』仍面帶笑容展露出樂在其中的一面，會令人覺得這角色並不正常，在這些細節的部分我費了很多苦心。」



另外，飾演「馬可」的姜泰柱則透露為了詮釋拳擊手的角色，依照準備參加全國運動會的選手們的行程進行訓練，令大家驚訝不已，努力程度讓許多媒體都十分期待他能成為下一個「金多美」！姜泰柱還透露自己當初很認真地準備試鏡，在得知通過試鏡後，雖然很開心，但也開始擔心了起來。而姜泰柱也透露自己會被選上的原因，他說：「我覺得並不是因為自己表現得比其他人好而被選中的，電影中的『馬可』以懇切的心活著，我認為導演是看到我內心的淒涼與迫切的眼神才信任我，讓我參演本作，非常感謝給我這個機會！」



朴勳正導演先前透過《闇黑新世界》、《V.I.P.》、《魔女》系列作等作，展現獨樹一格的刺激動作場面，令觀眾為之瘋狂！而對於《貴公子》裡的動作戲，朴勳正導演透露這次除了有大量的激烈追擊場面之外，還有擴展至高空的精彩吊鋼絲動作場面，他表示：「因為拍動作戲時我不喜歡用替身，所以幾乎盡量由演員親自上陣，演員親自演出的話會更寫實，都在能力範圍內盡了最大的努力！」而對於首度挑戰高難度動作場面的感想，金宣虎表示：「因為我有懼高症，原本以為在高架橋上的場景會請替身演員來拍攝，但沒想到在不知不覺間自己已經被綁好鋼絲，對手演員姜泰柱已經先往下跳，他後來在橋下安慰我說不會有事，但因為太高了，他的聲音隔幾秒後才傳上來，這反讓我感到更害怕了！」演員金剛于還開玩笑說如果仔細看那幕的劇照，應該會發現金宣虎在哭，讓金宣虎也忍不住爆笑。年度追擊動作鉅獻《貴公子》6月21日（週三）在臺上映！



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