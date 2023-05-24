《BTS EXHIBITION : PROOF》展覽將於6月登陸香港：沉浸式體驗慶祝BTS出道十周年！

香港的ARMY，準備好迎接10週年了嗎？

《BTS EXHIBITION : PROOF》展覽早前已分別於首爾、釜山及東京舉行，獲得各地粉絲一致好評，韓國兩站的展覽門票更全部售罄！HYBE、BIGHIT MUSIC和香港主辦單位ELF ASIA宣布 亦將於6月16日 (星期五) 正式開幕，相信BTS粉絲定將引頸以待！這個特別推出的展覽將為參觀者提供獨特的沉浸式體驗，讓大家一同重溫BTS一步一步邁向成功的各個歷史時刻。

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《BTS EXHIBITION : PROOF》由韓國團隊用心設計打造，讓參觀者透過照片、影像和體驗式裝置等在多個房間的穿行體驗中探索BTS成員的過去、現在和未來，以沉浸式的視覺之旅帶領大家走向BTS的音樂世界。到場參觀的觀眾可享有獨家選購限量商品的機會，當中更包括香港場專屬的紀念品，城中粉絲萬勿錯過！展覽將於K11 MUSEA六樓舉行。更多資訊請參閱 https://linktr.ee/elfasia。



關於《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》

展覽日期：2023年6月16日 – 7月16日

展覽地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle (6F, Kunsthalle, K11 Art & Cultural Centre, K11 MUSEA)

展覽時間：每節60分鐘 (10:30AM – 10PM)

票價：HK$198 (星期一至四，公眾假期除外) / HK$248 (星期五至日及公眾假期)

公開發售日期：2023年6月2日早上10時起

公開發售平台：Trip.com

主辦單位：BIGHIT MUSIC、HYBE、ELF ASIA



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