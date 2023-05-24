鄭容和飛北京錄綜藝，疑遭中國網友檢舉！待3天就回韓國，廣電局：「節目以後也不會有他」
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鄭容和飛北京錄綜藝，疑遭中國網友檢舉！待3天就回韓國，廣電局：「節目以後也不會有他」

明星   2023年5月24日   星期三13:32   Yuan  

（封面圖源：TVDaily、IG@jyheffect0622）

中國近年實施「限韓令」，禁止韓星在中國從事演藝活動（舉行演唱會、拍攝綜藝節目等），但近期似乎有逐漸放寬。

近日，中國選秀節目《奮鬥！新生一班》透露會找胡海泉、蕭敬騰和鄭容和等人擔任明星教師團。17日，鄭容和也在 SNS 秀出多張抵達北京的照片，並寫下：「北京，好久不見。」但是這消息傳開後，部分中國網友以政治理由對鄭容和的選角提出抗議並檢舉，導致鄭容和抵達北京不到3天就返回韓國。

隨後，北京廣播電視局回應：「與愛奇藝確認的結果，網傳鄭容和在北京錄製綜藝節目相關信息並不屬實，該檔節目後續也不會使用鄭容和作為節目嘉賓。」對此，鄭容和的所屬社FNC娛樂也回應：「無話可說。」

消息曝光後，在韓網引發熱烈討論，韓網友：「討厭韓星去上中國節目」、「拜託不要解開限韓令」、「沒有交集才是正確答案」、「發瘋！為什麼偷看韓劇」、「別去參加中國綜藝」、「鄭容和把頭髮染黑了，所以的確是出演節目，因為那邊染頭髮不能上節目」、「他們不花錢偷看韓劇，又想讓韓國人去那裡賺錢」、「他們到底怎麼回事」等等。
（圖源：IG@jyheffect0622）

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