《贵公子》动作场面更胜《魔女》！金宣虎大银幕出道作扮「不正常」神秘人物！克服惧高症站上高桥

《魔女》系列作制作团队最新追击动作巨献《贵公子》（The Childe），为以《暗黑新世界》、《魔女》系列作在韩国影坛占有一席之地的朴勋正导演自编自导的动作惊悚巨献，同时也是话题韩剧《海岸村恰恰恰》男主角金宣虎首部主演电影！且「怪物新人」姜泰柱以1980比1竞争率脱颖而出扮演命途多舛的混血少年；出道22年的《鬼门》金刚于与《请回答1994》高雅罗也参演本作，将一同展现绝佳的演技默契！年度追击动作巨献《贵公子》6月21日（周三）在台上映。

《贵公子》故事叙述拳击手马可（姜泰柱 饰）辗转於菲律宾各个非法竞技场，与生病的母亲相依为命。为了筹措母亲的手术费，马可决定前往韩国寻找从未见过面的生父，没想到路途中却遇上神秘男子「贵公子」（金宣虎 饰）的追击。除了贵公子，还有富二代韩理事（金刚于 饰），以及在韩国与马可重逢的神秘女子允珠（高雅罗 饰）。各有目的的他们接连现身，在无法预测的混乱与疯狂中，马可即将揭开令人冲击的真相……



《贵公子》是出道多年的金宣虎首部主演的电影，他也透露参演的感想，他表示：「既心动又紧张，想再次感谢导演让我诠释这个角色，能以演员这个身分参与电影制作，让我很开心，感到十分光荣！」朴勋正导演则透露因为「贵公子」这个角色有残酷冷静的一面，同时还具有出乎意料、幽默的特徵，因此觉得很适合请金宣虎来诠释这个角色。而对於「贵公子」这个角色，金宣虎表示：「我与导演所想到这个角色的共通点为『干净俐落』，我们先从服装、发型等外型部分去塑造角色，此外还边看镜子边设计『贵公子』跑步的瞬间等动作戏的肢体动作。即使在很严肃的场面中要以枪射击时，『贵公子』仍面带笑容展露出乐在其中的一面，会令人觉得这角色并不正常，在这些细节的部分我费了很多苦心。」



另外，饰演「马可」的姜泰柱则透露为了诠释拳击手的角色，依照准备参加全国运动会的选手们的行程进行训练，令大家惊讶不已，努力程度让许多媒体都十分期待他能成为下一个「金多美」！姜泰柱还透露自己当初很认真地准备试镜，在得知通过试镜后，虽然很开心，但也开始担心了起来。而姜泰柱也透露自己会被选上的原因，他说：「我觉得并不是因为自己表现得比其他人好而被选中的，电影中的『马可』以恳切的心活著，我认为导演是看到我内心的凄凉与迫切的眼神才信任我，让我参演本作，非常感谢给我这个机会！」



朴勋正导演先前透过《暗黑新世界》、《V.I.P.》、《魔女》系列作等作，展现独树一格的刺激动作场面，令观众为之疯狂！而对於《贵公子》里的动作戏，朴勋正导演透露这次除了有大量的激烈追击场面之外，还有扩展至高空的精彩吊钢丝动作场面，他表示：「因为拍动作戏时我不喜欢用替身，所以几乎尽量由演员亲自上阵，演员亲自演出的话会更写实，都在能力范围内尽了最大的努力！」而对於首度挑战高难度动作场面的感想，金宣虎表示：「因为我有惧高症，原本以为在高架桥上的场景会请替身演员来拍摄，但没想到在不知不觉间自己已经被绑好钢丝，对手演员姜泰柱已经先往下跳，他后来在桥下安慰我说不会有事，但因为太高了，他的声音隔几秒后才传上来，这反让我感到更害怕了！」演员金刚于还开玩笑说如果仔细看那幕的剧照，应该会发现金宣虎在哭，让金宣虎也忍不住爆笑。年度追击动作巨献《贵公子》6月21日（周三）在台上映！



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