徐康俊退伍已收到100多部劇本的邀約，大家想看他演：愛情戲VS反派男！

我投「斯文敗類」一票！來吧～。

又一位韓劇男神完成當兵的國民義務，演員徐康俊於今年的5月22日正式退伍，前陣子休假期間，他與足球選手金英光的合照，因維持了很優質的整體狀態而引發網友們熱議。

【原報導&影片】



2021年11月入伍時，徐康俊提到當自己服完兵役後就是30歲了（1993年10月12日生，今年過完生日就是實歲30），認為自己可以展現更多面貌給大家看。韓國媒體也在他退伍當天，報導了關於他退伍後相關人士透露，目前已經接到了100多部劇本的提案邀請，收到了許多來自業界的Love Call（盛情邀約）。（上一回被報導出這類型新聞的退伍男，印象中是2PM李俊昊）



與此同時，網友們也相當好奇他會接下什麼樣類型的作品，由於徐康俊在浪漫愛情劇的形象也是相當迷人，電眼和微笑更是他的一大招牌，所以有許多人喊話希望能看到他接演愛情劇，一展他的浪漫天賦；也有人提到動作劇或奇幻類型，甚至是乾脆接演一個惡角大反派，展現出更加不同的面貌給大眾，也會令人相當期待。



不曉得大家更想看到他退伍後的第一部作品，是什麼樣的題材或人設呢？



▼最後給大家回顧一下，當兵前最後一部作品《迷網追兇》時，臉蛋天才徐康俊的手工藝專訪：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞