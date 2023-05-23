「找回失去的幸福」《唱跳歌手流浪團》姐姐們的華麗回歸！李孝利、嚴正化、金元萱重現元祖威嚴

tvN最新綜藝節目《唱跳歌手流浪團》即將於25日首播，這些將站上舞台當作人生最幸福的事情的姐姐們，金元萱、嚴正化、李孝利、BoA以及華莎五人將尋回往日的熱情。5月23日也舉辦了製作發表會，

《唱跳歌手流浪團》找來了韓國最頂尖的女性藝人包含金元萱、嚴正化、李孝利、BoA以及華莎，在全國進行巡迴演出，走進人們的日常生活，與各地的粉絲們面對面，一同享受這個全國巡迴演唱會的節目。在全國各地流浪演出的她們，將以不同主題展開五位成員的個人舞台，呈現她們以往膾炙人口的歌曲，預告傳奇回歸。



其實《唱跳歌手流浪團》這個節目概念是由李孝利在拍攝《首爾Check in》的時候提出的，從參與2021年的《MAMA》後到節目實際製作，耗時了一年多的時間，金泰浩PD也表示，五位成員都非常積極參與舞蹈與拍攝作業，因此最令人擔心的是體力與狀態問題，因為五位成員也都有各自原本的工作在進行，還參與《唱跳歌手流浪團》，不僅原音重現還得加入新的編曲與呈現方式，相當值得一看。





集結了金元萱、嚴正化、李孝利、BoA以及華莎這五位廣受大家喜愛的唱跳歌手，本身已經是相當罕見的組合，金元萱與嚴正化更是對於能夠站上舞台就感到相當榮幸與感動，當然同時也存在著壓力，金元萱、嚴正化、李孝利畢竟與正在活動中的華莎與BoA不同，必須適應新的編舞，李孝利更作為提出此概念的創始人，有種責任感，也擔心姊妹們覺得這事情是白忙一場，嚴正化則表示當作「最後一次登上舞台」一般的努力，華莎也認為自己正在對舞台快要失去興趣時遇上了《唱跳歌手流浪團》，重新找回熱情。



成員們更透露自己所錄製的這些舞台，除了前所未有以外，更讓他們覺得「以後還有這樣的舞台嗎」，心中難以置信，也讓觀眾們更加期待節目內容。BoA也強調《唱跳歌手流浪團》是老少咸宜，適合闔家觀賞的綜藝節目，金元萱也表示不同時代的女歌手們也都有著各自的SOLO特色，擁有不同音樂風格的五人，齊聚一堂的演出，想必就是本節目的最大亮點。《唱跳歌手流浪團》將於5月25日晚間10點30分首播。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞