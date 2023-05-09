半張臉被遮住也好帥！徐康俊在兩週就退伍現況照公開，網友：「WOW~狀態超好！」、「等好久了TAT」

【影片+網友留言】徐康俊快點敲定一部新作吧！最好是用那張帥臉談談戀愛，拜託～。

有著「國民年下男」稱號、久違了韓劇男神代表人物的演員徐康俊，即將要在今年的5月22日退伍，而他與友人的合照引發了網友的熱議。



照片中，他和足球選手金英光在休假期間私約聚會喝咖啡，而徐康俊帶著藍色帽子和一件簡單的白T恤，展現出帥氣又自然的模樣，體格看起來非常紮實，即使帽子和影子遮住他的上半臉，也能看出來他優質的面貌。



網友翻攝影片，往左滑到第三格看→

網友留言：「WOW~他整個人狀態真的超好！」、「等好久了…TAT」、「超喜歡他拍浪漫愛情劇時的氛圍，拜託回歸就選一部這類型的吧」、「感覺他去了很久」、「我都不知道他入伍了」、「國家終於又歸還一位帥哥了」、「他是不是變壯了？」、「不管是什麼題材都好，好想趕快看到他出現在螢幕前」、「很多男演員退伍後都有機會大發，一定要好好選作品！」、「終於～」



徐康俊於2021年11月23日入伍，預計在2023今年5月22日退伍，代表作品有《放學後福不服》、《心懷叵測的恢單女》、《奶酪陷阱》、《你也是人類嗎》、《第3種魅力》、《Watcher監視者》、《天氣好的話，我會去找你》、《迷網追兇》。

▼治癒愛情劇《天氣好的話，我會去找你》拍攝花絮影片：



▼入伍前的最後一部作品 Disney+《迷網追兇》。



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