李泳知自損式誇aespa Karina太好看被吐槽「這種韓國文化真幻滅」！

Rapper李泳知就自貶式稱讚aespa Karina顏值一事做出回應。

最近李泳知個人YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》新一集開播，邀請了aespa成員Karina擔任嘉賓，這一期節目人氣相當高，但李泳知在其中的發言令不少網友不舒服。

節目中李泳知看到Karina之後大讚「我也不想靠他人的外貌來做一整期節目，但你太美了」、「不是因為想要誇你才說，而是你真的很美」、「和我交往吧」、「柳智敏是我的女人」、「頭也太小了吧」、「可以不用照鏡子」等，一輪又一輪的「彩虹屁」逗得在場的錄製節目組都笑不停。





之前BLACKPINK Jisoo、IVE安俞真、LE SSERAFIM金采源等女團成員做客時李泳知也大為讚美她們的美貌，獲得對方粉絲們的一致好評，尤其是自損式過低評價自己的容貌去誇讚對方的顏值也曾逗得嘉賓們大笑不已，李泳知還一度被評價是「體貼型」主持人，引發觀眾了不少的共鳴。

但本期Karina篇播出之後，李泳知搞笑式的彩虹屁引來了部份網友的不滿和擔憂，他們上網留言稱：「剛剛在看《雖沒菜》，但感覺李泳知過於拉踩自己的外貌去稱讚對方，讓我看得很不舒服所以關掉了... 這種韓國文化真的讓人很幻滅」、「其實我也是很喜歡聽人家誇我好看，雖然不會覺得稱讚外貌有什麼不對，但過度貶低自己以稱讚對方的文化是不對的，明明可以單純稱讚對方就好，應該沒理由把自己放在不如對方的位置上吧...」、「誇頭小、外貌、身材的韓國文化真的讓人太幻滅了」等。



이거대체왜 싸불먹지

나도 외모칭찬 듣기 좋아하는 사람이고 외모칭찬 자체가 옳지 않다는 생각은 안하는데 그거랑 별개로... 본인을 지나치게 낮추고 비교하며 칭찬하는 문화는 잘못됐다고 느낌

그냥 상대방 칭찬만 하면 되는데 자신을 상대에 비해 못난 사람으로 포지셔닝할 이유가 없잖음... https://t.co/0qBZLMfkaR — LUSH (@thelastbrownham) May 20, 2023

이거대체왜 싸불먹지

나도 외모칭찬 듣기 좋아하는 사람이고 외모칭찬 자체가 옳지 않다는 생각은 안하는데 그거랑 별개로... 본인을 지나치게 낮추고 비교하며 칭찬하는 문화는 잘못됐다고 느낌

그냥 상대방 칭찬만 하면 되는데 자신을 상대에 비해 못난 사람으로 포지셔닝할 이유가 없잖음... https://t.co/0qBZLMfkaR — LUSH (@thelastbrownham) May 20, 2023

網路上質疑聲越來越多，李泳知也迅速回應，在公開聲明中表示：「我在《雖沒菜》中唯一的目的就是製作出我喜歡的人的最愛影片，或製作出能提供我喜歡上某個人的契機的影片。」 李泳知的回應獲得了很多網友和粉絲的支持，眾人留言稱：「難道誇人漂亮也是錯的嗎」、「你要是覺得不舒服就不要看啊」、「Karina確實好看到不像話，這才是問題啊」、「嘉賓都沒說什麼，網友管太寬了吧」、「李泳知只是說出了自己的感受而已」等。

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