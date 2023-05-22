韓國首席美男樂團 FTISLAND 遵守約定 相隔 113 天再度來台開唱

韓國首席美男樂團 FTISLAND 相隔 113 天將再度來台在台北國際會議中心舉辦「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」，演唱會去年8月自韓國首爾起跑，台灣 4 月演唱會是亞洲巡迴第 1 站， 8 月 13 日將來台舉辦 ENCORE 場演唱會，也是這次巡迴最後ㄧ場，足見他們對台 Primadonna 的用心。

2007年以出道曲《愛情病》勇奪韓國樂壇年度十項重要大獎的韓國首席美男樂團 FTISLAND ，6月即將迎來出道 16 周年，這幾個月來不斷忙碌往返於巡迴演出，每每發表新專輯時，也交出不斷成長進步的音樂成績單，目前除了進行演出外也正準備新專輯，讓粉絲備受期待。



相當寵粉的 FTISLAND 不僅專注音樂本質上的努力，更將歌迷 Primadonna 視為摯友般地重視，不僅能夠輕鬆話家常，還能坦率表達自己的內心話， Primadonna 務必把握 8 月 13 日在 TICC 台北國際會議中心舉辦「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」演唱會，活動門票將於 2023年6月3日中午 12 點在 ibon 售票網站開賣。



【 2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE 】

活動日期⎪2023年08月13日（日）

演出時間⎪18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點⎪TICC 台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

購票網址⎪ibon 售票系統建檔中（僅開放網站購票）

票價⎪NT$4880 / NT$3980 / NT$3380

※ 限量 VIP 套票 NT$5880 (含價值 NT$4880 票券乙張及觀賞彩排福利券乙張)

⚡️主辦單位｜希林國際 Chillin International

⚡️協辦單位｜VIBE MAKER 希波企劃

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