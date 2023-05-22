曾被嫌棄與《今生也請多指教》男主角「柔弱美」形象不符合！安普賢為了角色「減重8公斤」

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名人氣網路漫畫，由申惠善、安普賢、河允景、安東九主演。

講述帶著每一次前世記憶重生的「尹珠媛」在第十八次人生遇到了真愛「文瑞夏」，但因車禍導致尹珠媛死亡，而以「潘知音」開啟了第十九次的人生並和文瑞夏相遇之後發生的愛情故事。



公開的劇照中，安普賢從一絲不亂的姿態和犀利的眼神中，完全感受到完美主義財閥二世的威嚴和氣場。另外，沉甸甸的憂愁眼神和緊閉的嘴唇中隱約流露出性感美。安普賢會入何刻畫擁有初戀傷痛「文瑞夏」這個角色，備受期待！



此前公布選角時，不少網友認為安普賢與男主角的「柔弱美」形象不符合，而製作組表示：「安普賢爲了飾演『文瑞夏』這個角色足足減重8公斤，非常積極地做著和觀眾們見面的準備。作爲努力派而被熟知的安普賢，爲了打造自己的『文瑞夏』，傾注全力分析角色，他的演技變身和從未見過的全新魅力，將會讓觀眾們倍感期待。」



另外，《今生也請多指教》由《三流之路》、《Mine》的導演李娜靜與崔英林編劇合作打造，確定接檔《九尾狐傳1938》在6月17日首播。

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