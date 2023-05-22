【撞衫不可怕系列】這件牛仔洋裝一週出現三次！ (G)I-DLE舒華、LE SSERAFIM宮脇咲良、aespa Winter穿出不同味道！

「大勢女團」最近陸續回歸，除了歌曲之外，她們的造型也是看點之一啊！

最近... (G)I-DLE 舒華、LE SSERAFIM 宮脇咲良和 aespa Winter 就穿上了同件衣服，3人所穿的衣服是 Jade London 的牛仔洋裝，上面有寬腰帶作為裝飾。雖然是同件衣服，但都穿出截然不同的味道。

舒華在〈Queencard〉的 MV 裡就穿著這套洋裝，她搭配金色愛心項鍊，更顯少女感。

18日，宮脇咲良在《M Countdown》的〈UNFORGIVEN〉打歌和檀國大學校情表演都穿了這件洋裝，她裡面加了黑色小可愛，還加了銀色頸鍊。



21日，Winter 在《人氣歌謠》進行〈Spicy〉打歌時又穿了這件洋裝，她則是搭配字母項鍊和腰帶同色系的長領巾，多了點層次感。



這也是第一次看到在這麼短的時間內看到同套衣服登場，不過三人都穿出各自的風格。也讓網友紛紛表示：「因爲腰帶細節的衣服在時尚界很流行」、「哦 衣服本身就很像舞台服裝」、「哇，舒華怎麼這麼漂亮？甚至那個奇怪的舞蹈也跳得很好啊」、「但是短時間內是不是太重複了」、「這件衣服真的很適合 Winter 穿」、「我怎麼覺得那件衣服好看」、「Sakura 太漂亮了」等等。

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