Stray Kids方燦直播吐槽後輩不打招呼，兩隻女團遭粉絲無差別攻擊

男團Stray kids成員方燦在直播中狙擊後輩沒禮貌。

前不久方燦在YouTube上直播與粉絲聊天，一名粉絲問了關於KBS2023《音樂銀行in Paris》的問題，方燦回答道：「 時代不同了，我的故事會讓有些人覺得我像個老頑固，問候打招呼似乎已經不是基本禮儀了，我並沒有要罵某人的意思，只是因為我向路過的人打招呼，但對方卻沒有回應我，讓我覺得有些不知所措，現在的世代已經變這樣了嗎？」

方燦的話立即引發了爭議，網友們翻出當時參加《音樂銀行in Paris》的團隊，參加演出的有MAMAMOO、THE BOYZ、NMIXX、IVE、ENHYPEN、P1Harmony、CRAVITY和AB6IX等，根據燦方所說的「現在的世代」可以推斷出他所指的是晚於Stray kids出道的後輩團，這些團中只有NMIXX和IVE兩隻女團是Stray kids的後輩團，因此兩團受到了Stray kids粉絲們無差別的抨擊。



於此同時韓網上出現了一則名為「IVE被Stray kids罵慘的原因」的貼文，聯繫方燦在直播中說的事情，他指的後輩很有可能是IVE。 網友貼圖說明了事情的來龍去脈，方燦和一名隊友突然跑向某處朝著他人打招呼，IVE成員們當時忙於和台下的粉絲互動，加上雙方距離較遠，就沒有看到方燦。 站得最近的安俞真在和粉絲互動途中發現對方問候她們，於是轉過身去，但卻錯過了打招呼的最佳時機，雖然方燦在直播中解釋有可能是誤會或是對方沒看到他，但他的發言確實在粉絲間引發關注，生氣的Stray kids粉絲們開始責備IVE。



[ notpannchoa ] Knets defend IVE from Stray Kids fans' accusations pic.twitter.com/rf0JSXcvk6<;/a> — notpannchoa (@notpannchoa2) May 16, 2023

方燦的直播言論也引發了熱議，韓國網友們紛紛留言：「不打招呼可以當成是失誤，背後說別人壞話就不是失誤了」、「和粉絲講不就是想讓粉絲們去替自己出氣嗎」、「還以為你們是多大的前輩呢」、「女愛豆被噴慘了，可憐死了」。

隨著事情的發酵，幾日後方燦道歉，稱「當時並沒有針對某個特定的愛豆團，也和如今被提及的愛豆團沒有任何關係，向因為我輕率的言論而受傷的藝人們道歉，真心抱歉。」

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