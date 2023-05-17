「爱豆界男女Vocal终结者」圭贤&郑恩地合唱〈我们的爱情就这样〉完整公开！

Super Junior圭贤与Apink郑恩地都是K-POP界大名鼎鼎的超强主唱（Main Vocal），他们实现了4年前的约定，合作的音源昨（16）日傍晚公开。

翻拍自朴宝英与金英光主演的韩国电影《婚礼的那一天》，中国电影《你的婚礼》（韩译「夏天的我们」여름날 우리）将在韩国重新上映，OST找来Standing Egg、圭贤与郑恩地、FTISLAND李洪基还有SG Wannabe李硕薰献唱。



圭贤与郑恩地演唱的〈我们的爱情就这样〉（另译：我们的爱情像这样）已公开，翻唱自郑恩地自己与徐仁国2012年演唱的《请回答1997》OST。而这也是圭贤与郑恩地继2019年综艺节目《认识的哥哥》后，再次合作同一首歌，实现了当年打勾勾要正式合作的约定。



〈我们的爱情就这样〉有MV版与录音室版本影片，两支影片一公开就吸引许多网友留言，有网友称赞两人的合唱是最棒了、令人著迷、「圭贤+恩地=AMAZING VOICES（惊奇的歌声）」、「真的是传奇」、「耳朵要融化了」、「听说爱豆界男女Vocal终结者所以来了，真的是给耳膜带来爽感的合唱」……等等。



圭贤与郑恩地都分别在自己的IG宣传了歌曲，不过圭贤队友希澈竟歪楼，牛头不对马嘴的在圭贤贴文留言：「要跟我学学自拍的方法喔我们圭。」相当无厘头。



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