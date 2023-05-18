Stray Kids方灿直播吐槽后辈不打招呼，两只女团遭粉丝无差别攻击

男团Stray kids成员方灿在直播中狙击后辈没礼貌。

前不久方灿在YouTube上直播与粉丝聊天，一名粉丝问了关於KBS2023《音乐银行in Paris》的问题，方灿回答道：「 时代不同了，我的故事会让有些人觉得我像个老顽固，问候打招呼似乎已经不是基本礼仪了，我并没有要骂某人的意思，只是因为我向路过的人打招呼，但对方却没有回应我，让我觉得有些不知所措，现在的世代已经变这样了吗？」

方灿的话立即引发了争议，网友们翻出当时参加《音乐银行in Paris》的团队，参加演出的有MAMAMOO、THE BOYZ、NMIXX、IVE、ENHYPEN、P1Harmony、CRAVITY和AB6IX等，根据灿方所说的「现在的世代」可以推断出他所指的是晚於Stray kids出道的后辈团，这些团中只有NMIXX和IVE两只女团是Stray kids的后辈团，因此两团受到了Stray kids粉丝们无差别的抨击。



於此同时韩网上出现了一则名为「IVE被Stray kids骂惨的原因」的贴文，联系方灿在直播中说的事情，他指的后辈很有可能是IVE。 网友贴图说明了事情的来龙去脉，方灿和一名队友突然跑向某处朝著他人打招呼，IVE成员们当时忙於和台下的粉丝互动，加上双方距离较远，就没有看到方灿。 站得最近的安俞真在和粉丝互动途中发现对方问候她们，於是转过身去，但却错过了打招呼的最佳时机，虽然方灿在直播中解释有可能是误会或是对方没看到他，但他的发言确实在粉丝间引发关注，生气的Stray kids粉丝们开始责备IVE。



[ notpannchoa ] Knets defend IVE from Stray Kids fans' accusations pic.twitter.com/rf0JSXcvk6<;/a> — notpannchoa (@notpannchoa2) May 16, 2023

方灿的直播言论也引发了热议，韩国网友们纷纷留言：「不打招呼可以当成是失误，背后说别人坏话就不是失误了」、「和粉丝讲不就是想让粉丝们去替自己出气吗」、「还以为你们是多大的前辈呢」、「女爱豆被喷惨了，可怜死了」。

随著事情的发酵，几日后方灿道歉，称「当时并没有针对某个特定的爱豆团，也和如今被提及的爱豆团没有任何关系，向因为我轻率的言论而受伤的艺人们道歉，真心抱歉。」

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