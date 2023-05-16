《浪漫醫生金師傅3》李聖經片場吃泡麵、發呆全被拍下來了：到底是誰在偷偷拍我！

哦莫，李聖經發呆的樣子好萌啊。

日前，李聖經通過個人IG賬號公開了一則短片，並附文寫道：「一早上其實並不想吃飯，但是鄭仁秀老師剩下了，食物絕對不可以剩下，沒辦法我只能吃掉了。」 影片中李聖經穿著醫生白袍，坐在辦公桌前大口大口地吃著泡麵，吃相令人秒回《舉重妖精金福珠》時期。 李聖經還吐槽稱「經常感覺有人在拍我（而且是拉近景偷偷拍攝）」。此外，李聖經等待拍攝時的身影也被捕捉到，她穿著一件保暖大衣，裏面是深藍色的手術衣，坐在椅子上咬著嘴唇發呆。 李聖經解釋：「緊急轉移了患者連飯都沒來得及吃，我不自覺地在嘟囔著『好餓啊』，但是！我又被拍到了，還是說有人在拍我？？ 到底是誰？？」 不停在尋找「偷拍人」，看得出《浪漫醫生金師傅3》的拍攝片場氛圍很和諧，不然也不會有人拍下這些場景，還被李聖經轉發到自己的IG帳號裡。



《浪漫醫生金師傅3》第三季收視高開低走，首播以12.7%順利啟航，隨著劇情深入，第二集小至13.8%，但第三集開始收視率呈現了下滑趨勢，很遺憾地沒能延續前兩季的聲勢，口碑、人氣與收視率均不敵同檔播出的《車貞淑醫生》。

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