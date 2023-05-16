《浪漫医生金师傅3》李圣经片场吃泡面、发呆全被拍下来了：到底是谁在偷偷拍我！

哦莫，李圣经发呆的样子好萌啊。

日前，李圣经通过个人IG账号公开了一则短片，并附文写道：「一早上其实并不想吃饭，但是郑仁秀老师剩下了，食物绝对不可以剩下，没办法我只能吃掉了。」 影片中李圣经穿著医生白袍，坐在办公桌前大口大口地吃著泡面，吃相令人秒回《举重妖精金福珠》时期。 李圣经还吐槽称「经常感觉有人在拍我（而且是拉近景偷偷拍摄）」。此外，李圣经等待拍摄时的身影也被捕捉到，她穿著一件保暖大衣，里面是深蓝色的手术衣，坐在椅子上咬著嘴唇发呆。 李圣经解释：「紧急转移了患者连饭都没来得及吃，我不自觉地在嘟囔著『好饿啊』，但是！我又被拍到了，还是说有人在拍我？？ 到底是谁？？」 不停在寻找「偷拍人」，看得出《浪漫医生金师傅3》的拍摄片场氛围很和谐，不然也不会有人拍下这些场景，还被李圣经转发到自己的IG帐号里。



《浪漫医生金师傅3》第三季收视高开低走，首播以12.7%顺利启航，随著剧情深入，第二集小至13.8%，但第三集开始收视率呈现了下滑趋势，很遗憾地没能延续前两季的声势，口碑、人气与收视率均不敌同档播出的《车贞淑医生》。

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