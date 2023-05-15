《浪漫醫生金師傅3》EP.6彩蛋：李新英問有沒有見過蘇珠妍的男友，金旻載的回答令觀眾鼓掌：「看了莫名痛快」

恩卓悄悄宣示主權…被甜到了！

SBS金土劇（週五、六）《浪漫醫生金師傅3》目前播至第6集，除了第2季的原班人馬回歸外，還加上三個新角色──李璟榮（反派）、李新英（忙內醫生）和李洪耐（原為軍醫），而收視率均在12%至13%左右。

劇中，除了宇鎮（安孝燮 飾）&恩彩（李聖經 飾）這對CP外，另一對CP恩卓（金旻載 飾）&雅凜（蘇珠妍 飾）也受到許多觀眾的喜愛，花絮裡依然甜度破表，很希望看到他們以男主和女主的身分合作一部作品！

▼以下有劇透，慎入！



陸續受到雅凜幫助的「忙內醫生」東華（李新英 飾），聽聞前輩有男朋友，於是好奇心爆棚，想知道這位「傳說中交往三年的男友」究竟何方神聖，然後就問到「本人」！XD

其實，恩卓相當關注自己女友的一舉一動。雖然有點吃味，但他不會在雅凜的面前顯露出來。面對東華有意無意的「挑釁」，恩卓放下手邊的書本並直視東華回答：「（雅凜的男友）就長我這個樣子」、「我就是雅凜的男朋友」。（這一段真的看得好痛快哈哈哈！！！小編不介意你們發糖，請繼續！！！）





乖乖閉嘴的東華 & 看好戲的嚴護理師

先前，蘇珠妍曾在個人Instagram限時動態分享與金旻載的合照（現已刪除），幸好有手快的網友們存好檔。金旻載一手搭著蘇珠妍的肩膀、一手比出大姆哥，蘇珠妍則抱著自己的伴侶犬「餅乾」，兩人的衣服還剛好是一白一黑的襯衫，看起來超速配！這對CP真的好可愛呀～

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞