《浪漫医生金师傅3》EP.6彩蛋：李新英问有没有见过苏珠妍的男友，金旻载的回答令观众鼓掌：「看了莫名痛快」

恩卓悄悄宣示主权…被甜到了！

SBS金土剧（周五、六）《浪漫医生金师傅3》目前播至第6集，除了第2季的原班人马回归外，还加上三个新角色――李璟荣（反派）、李新英（忙内医生）和李洪耐（原为军医），而收视率均在12%至13%左右。

剧中，除了宇镇（安孝燮 饰）&恩彩（李圣经 饰）这对CP外，另一对CP恩卓（金旻载 饰）&雅凛（苏珠妍 饰）也受到许多观众的喜爱，花絮里依然甜度破表，很希望看到他们以男主和女主的身分合作一部作品！

▼以下有剧透，慎入！



陆续受到雅凛帮助的「忙内医生」东华（李新英 饰），听闻前辈有男朋友，於是好奇心爆棚，想知道这位「传说中交往三年的男友」究竟何方神圣，然后就问到「本人」！XD

其实，恩卓相当关注自己女友的一举一动。虽然有点吃味，但他不会在雅凛的面前显露出来。面对东华有意无意的「挑衅」，恩卓放下手边的书本并直视东华回答：「（雅凛的男友）就长我这个样子」、「我就是雅凛的男朋友」。（这一段真的看得好痛快哈哈哈！！！小编不介意你们发糖，请继续！！！）





乖乖闭嘴的东华 & 看好戏的严护理师

先前，苏珠妍曾在个人Instagram限时动态分享与金旻载的合照（现已删除），幸好有手快的网友们存好档。金旻载一手搭著苏珠妍的肩膀、一手比出大姆哥，苏珠妍则抱著自己的伴侣犬「饼干」，两人的衣服还刚好是一白一黑的衬衫，看起来超速配！这对CP真的好可爱呀～

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