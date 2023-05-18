《浪漫医生金师傅3》医疗疏失、脱北者「7个故事」点出人性最真实的样貌！第二季的「她」惊喜出演

Disney+韩剧《浪漫医生金师傅3》由韩石圭、安孝燮、李圣经、金柱宪等原班人马回归，在第5、6集中「外伤医学中心」正式启用试营运，伤患获得更好设备治疗，但原本在石垣医院的医生护士被区分为石垣急诊室与外伤中心两部分支援，压力也随之袭来。金师傅（韩石圭 饰）和外伤中心主任车镇万医生（李璟荣 饰）成为了重要角色，除了两人对医疗与人命价值的认知战之外，第三季的各式案件同样触动观众内心，「石垣医院」发生的故事总可以细腻传达人性最真实的样貌，让观众站在不同的立场与角度思考，追剧的同时也一起学习成长！







1.首播的脱北者船难枪伤事件！政治与医疗的两难

第三季的首播就以声势浩大的船难登场，脱北者乘坐偷渡船遭遇严重枪伤，金师傅与徐宇镇医生、车恩彩医生等人全力救援，却遭遇高层阻挠。为了让南北韩高层会议顺利举行，上层下令必须将脱北者遣送回北韩，但金师傅只著重在救活患者，最后金师傅告诉徐宇镇：「虽然常常在责任与现实之间迷惘，但我们医生要做的事，就是尽我们所能去完成就好了。」或许金师傅想要表达的是，所有事件的选择都没有绝对的对错，我们只要在当下竭尽所能就好了。而韩国实际上曾在2017年发生一起北韩军人脱北遭受枪击，性命垂危倒卧在南韩国土，最后由南韩医生主刀救回一命的真实案件。



2.亲眼所见不见得就是事实真相！滑雪国手与火灾的省思

医生不能挑选病患，不管今天是杀人犯、家人还是总统，都得一视同仁来做治疗。在《浪漫医生金师傅3》常常传递这样的讯息，徐宇镇医生让装病的滑雪国手出院离开，之后国手却因为心理压力发生意外再次来到急诊室，徐宇镇医生虽感到自责，但身为医生该做的是诊断而非预判，只能在当下做出认为最适合的诊断；而火灾事件，张东华医生（李新英 饰）因为一位阿姨疑似是纵火犯而对治疗产生偏见与迟疑，但最后却发现事实并非如此。医生不能因为病患的身份做出差别待遇，而有时候亲眼所见的也不见得就是事实真相。在这两起个案中，除了眼见不一定为凭，更深刻的感受是家属与现实的描摹，如果躺在病床上的是你，你是否会为了救活家人而不顾一切？





3.沉重的「死亡时间」⋯医生也很难面对生离死别

在第5集中，急诊室突然来了一对误饮农药的父子，而患者因伤势太严重而导致心室颤动，虽然几位医生持续进行了许久的心肺复苏，但仍宣告回天乏术。身为医生，最大的使命是拯救生命，但当到了必须宣布病患死亡时间的时刻，或许雅凛医生对东医生所说的话，也道出了医生们心声：「就算已经经历好多年，但还是无法习惯，我觉得宣布死亡时间是最难的事了。」有时候我们往往忘了医生也是人，面对生离死别对他们来说也是很痛苦的事。



4.议员儿子意外过世，外伤中心造成的医疗疏失

外伤中心来了三位交通事故的伤患，其中两位伤势严重，性命垂危，医生们马上抢救两位伤患，而其中一位男高中生无明显外伤，并告诉医生自己没有不舒服，於是被送到观察室，护理师也有通知医生还有该名伤患，但因为外伤中心急诊室里人手不足，而导致医生忘记到观察室检查该名学生症状，当巡视医生发现时，学生已经心跳停止多时，最后不幸死亡。大家都知道医护人员总是处在高压高风险的环境之中，当一时的疏失造成过失，身为旁观者的你，会如何究责这一起悲剧？是和车教授一样站在替医生著想的立场辩护？或是家属的立场控诉医师过失杀人？随著这起案件的发生，似乎也为石垣医院埋下了一颗未爆弹。





5.郑医生长时间的高压工作，work, life & family 陷入三难平衡

郑医生正因为医疗疏失的问题相当内疚，这时妻子却来电表示联系不上女儿，后来发现女儿自己搭客运来「石垣医院」找爸爸，金师傅才知道郑医生原来已经和妻子分居一年了。多少夫妻在婚后忙碌於工作，导致彼此的感情渐行渐远，特别是医生，每天都有处理不完的病患，连睡觉的时间都不够了，更别说多花时间陪伴远在首尔居住的老婆和女儿。面临工作家庭蜡烛两头烧，郑医生会如何处理呢？这次的医疗疏失会不会对郑医生造成很大的打击和影响？



6.第三季小彩蛋，「第二季」消防员妈妈惊喜登场！

第三季许多故事线也与第二季相关，最让观众惊喜的，莫过於宇镇和消防员妈妈的这一段了！第二季改编自真实事件的「消防员被醉客殴打导致脑死」案件，最后消防员不幸离世，妈妈也履行了她生前器官捐赠的愿望，这一段当时不知道感动了多少人。在第三季，宇镇来到消防员妈妈的餐厅，妈妈还关心他和车恩彩医生的近况，亲切地表示如果需要的话，她可以假装是宇镇的妈妈，两人的互动太温馨可爱！



7.「加湿器受害者」成为外伤中心的新考验

一位车祸伤患送医时发现有气喘、肺纤维化、还有肺动脉高血压，伤势严重还增加了手术的困难度，而金师傅还发现，这位宥琳是12年前的加湿器受害者，所以才有气喘疾病，即使手术了，还是得进行肺移植才能活下去。加湿器案件，当年就是由车镇万医生开立诊断证明，而12年过去，必须由车镇万医生来进行肺移植手术，这场手术不只攸关宥琳的性命，也是车镇万医生稳固自己在「外伤中心」地位的关键！期待第7集和所有医生一起观摩这场精彩手术！

《浪漫医生金师傅3》Disney+ 独家播出，每周五六22:30上架新集数

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