曹寶兒有望飾演金秀賢初戀！傳擔任金秀賢新作《Knock Off》女主角，另一位是金施恩

以《淚之女王》再創生涯高峰的金秀賢，本月敲定新作《Knock Off》，搭檔女主角會是誰觀眾都相當好奇，昨(16)日終於有些消息，有望由《戀愛不可抗力》曹寶兒擔任。

*先前報導：金秀賢新作敲定《Knock Off》！《秘密森林2》導演執導，有望和劉在明合作飆戲



據《E Daily》報導，有相關人士透露曹寶兒接演了新劇《Knock Off》。《Knock Off》是以IMF事件（外匯事件）發生的1997年到2000年初為背景，圍繞著「冒牌市場」的故事，導演是《秘密森林2》與《盜賊之歌》的朴賢碩。曹寶兒接演的女主角角色是金秀賢的初戀，是名海關人員。



曹寶兒2012年以電視劇《閉嘴！花美男樂團》正式出道，一出道就是主演，演出的《拜託媽媽》、《九尾狐傳》、《軍檢察官多伯曼》等都是人氣作品，生涯所演的幾乎都是第一第二女主角。近日她剛結束實境綜藝《帳篷外面是歐洲南法篇》，正在拍攝Netflix愛情古裝劇《吞金》（暫名）。對於《Knock Off》，曹寶兒經紀公司XYZ STUDIO證實收到邀約，表示正在討論中。



除了曹寶兒，另個女主角、金秀賢同行的角色，傳出是以電影《陰影下的她》嶄露頭角的金施恩，在之前演過《特別勞動監督官趙掌風》（飾演「吳代理」）、《奔跑愛情》（飾演「高睿璨」）、《精神教練諸葛吉》（飾演善雅的配速員「趙智英」）等電視劇，未來會在Netflix《魷魚遊戲2》亮相。金施恩和金秀賢同經紀公司GOLDMEDALIST，經紀公司回應「積極討論中」，幾乎就是確定演出，只差製作公司宣布。



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