羅PD自認創意枯竭「爆發期已在5年前結束」，驚爆《出差十五夜》入不敷出！網：「《姜食堂》《新西遊記》交出來！」

羅暎錫PD今日做客漫畫家李末年的網路直播，聊到有人指出他一直在複製過往的節目模式、坦誠表示認同，但也有很多網友持反對意見，甚至把他比喻為「最會煮泡菜鍋的匠人」！XD

羅PD在李末年YouTube頻道「淡定男」的直播中表示：「好像自我復製的icon一樣... 我確實是在重複做之前做過的東西。」 李末年表示羅PD通過《尹食堂》《三時三餐》創造了新的綜藝模式，羅PD：「那是30代尾巴、40代初期創意力大爆發的時期，四五年前就已經結束了。」



最近越來越多韓綜跑去外國拍餐廳營業、旅遊觀察類節目，引起部份觀眾反感同類型節目太多、只有嘉賓明星不同，換湯不換藥導致審美疲勞。 羅PD坦言現在不像從前那樣經常冒出新點子，但還是希望在能力范圍內竭盡全力：「就算搞砸也能積累經驗，即便我無法繼續，也能留給晚輩進一步發展。」



關於網綜《出差十五夜》，也有人批評說跟電視綜藝越來越像。 羅PD表示確實逐漸背離了初衷：「開始的時候人員很少，突然有一天發現攝像導演來了20人。 我心想是不是走太遠了？ 所以曾向李末年吐露煩惱。」

YouTube頻道「出差十五夜」擁有536萬訂閱，每次更新都有幾十萬數百萬觀看，但群年結算居然是入不敷出！羅PD：「結構有問題。 我們不接受置入式廣告讚助，所以製作費都是自掏腰包。」 令李末年十分震驚。

這段對話公開後，不少網友表示就愛羅PD這一味、拜託他一定要繼續下去：「自我復製換句話說就是這領域的頂級啊！」、「什麼自我復製，對我而言就是很會煮泡菜鍋的匠人」、「最愛羅PD泡菜鍋」、「不要叫他煮意麵啦，跪求煮更多好吃的泡菜鍋」、「請一直煮到煮不動為止」、「趕快把《姜食堂》《新西遊記》拿出來再煮一下」、「 泡菜鍋本來就是越煮越好吃的！」





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