【韓網熱帖】HYBE新人男團BOYNEXTDOOR首次公開

大家期待這團之後的表現嗎？

BOYNEXTDOOR是HYBE娛樂旗下KOZ娛樂（ZICO創立）即將推出的男團，昨日發佈預告影片，首次公開6位成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN 、LEEHAN、WOONHAK的長相。 預計5月30日發行首張單曲專輯《WHO！》正式出道！



韓國網友評論：

1. 全都很帥耶！清爽又可愛

2. 風格超讚，不愧是ZICO

3. 好像男版NewJeans，超期待

4. 概念不錯，全都是暖男

5. 真的很有TXT和ENHYPEN的感覺kkk也許這就是所謂「HYBE相」

6. HYBE是不是看鼻子招人的？

7. 留言裡都在說鼻子鼻子，確實鼻子最引人矚目

8. 都長得很帥，但也差不多都是同類型

9. 最近的偶像幾乎都是這樣，也許這就是大趨勢吧

10. 團名為什麼是這樣

11. 所以他們要簡稱BONEXDO（보넥도）嗎？ kkk

12. 因為是ZICO選的人，原以為會是Block B的風格...

13. 感覺很好耶，以為會是強勢形象，比預期的要軟乎乎呢！

14. 如果ZICO擔任製作人，歌曲一定很高質

15. 現在偶像界已是HYBE的天下，紅起來只是早晚的事

出處：https://theqoo.net/square/2799437380

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