YG新女團5人變7人！BABYMONSTER最終陣容公開、預告今秋出道，網吐槽：「早猜到了」

YG娛樂今日零點更新影片，由梁鉉錫親自介紹新女團BABYMONSTER最終人選，中途突然推翻原本的5人計劃，宣佈7位成員全部確定出道！

BABYMONSTER是YG娛樂在BLACKPINK之後時隔7年推出的女團，之前已公開7位候選成員及出道生存節目《Last Evaluation》。 梁鉉錫表示一開始的構思是5位成員，最新影片裡一一介紹了最終確定出道人選。

首先是韓國籍成員Ahyeon，今年16歲，兼具主唱、rap、舞蹈多方面實力：



第二位成員是日本籍Ruka，今年21歲：



第三位確定的是泰國籍成員Chiquita，2009年出生、今年剛剛14歲的忙內！練習時間短但成長迅速，潛力十足：



第四位是韓國籍成員Haram，今年16歲，唱功穩定，擅長用自己的風格詮釋歌曲：



第五位是18歲的泰國籍成員Pharita，精通泰、韓、英多種語言，作為個人和成員的國際影響力值得期待。



梁鉉錫表示排除另兩位成員是因為Rora年紀太小（15歲），希望讓她加入下一個女團擔任主唱; Asa是實力不俗的日本籍練習生，打算加入今年底在日本推出的國際女團。

這時突然拿出反轉卡，宣佈Rora和Asa也將在這次出道！梁鉉錫稱前5位是YG選出的成員，後2位則是順應廣大粉絲的呼聲：「YG Family不僅是YG歌手，更是YG的各位粉絲。」



梁鉉錫表示會努力讓BABYMONSTER盡快出道，最遲不會晚於今年秋季。

韓網友（1，2）對突如其來的反轉表示不意外：「早就知道會這樣kkk」、「吸引關註的手法也太老套」、「想起TREASURE那時候kk」、「好好笑啊無語」、「外國人更多耶」、「其實大家都猜到了吧kk」、「是梁鉉錫的作風無誤，心疼成員們」、「為什麼要這樣折磨年紀輕輕的孩子們」、「幸好都出道了，恭喜啊孩子們」。



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