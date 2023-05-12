罗PD自认创意枯竭「爆发期已在5年前结束」，惊爆《出差十五夜》入不敷出！网：「《姜食堂》《新西游记》交出来！」

罗暎锡PD今日做客漫画家李末年的网路直播，聊到有人指出他一直在复制过往的节目模式、坦诚表示认同，但也有很多网友持反对意见，甚至把他比喻为「最会煮泡菜锅的匠人」！XD

罗PD在李末年YouTube频道「淡定男」的直播中表示：「好像自我复制的icon一样... 我确实是在重复做之前做过的东西。」 李末年表示罗PD通过《尹食堂》《三时三餐》创造了新的综艺模式，罗PD：「那是30代尾巴、40代初期创意力大爆发的时期，四五年前就已经结束了。」



最近越来越多韩综跑去外国拍餐厅营业、旅游观察类节目，引起部份观众反感同类型节目太多、只有嘉宾明星不同，换汤不换药导致审美疲劳。 罗PD坦言现在不像从前那样经常冒出新点子，但还是希望在能力范围内竭尽全力：「就算搞砸也能积累经验，即便我无法继续，也能留给晚辈进一步发展。」



关於网综《出差十五夜》，也有人批评说跟电视综艺越来越像。 罗PD表示确实逐渐背离了初衷：「开始的时候人员很少，突然有一天发现摄像导演来了20人。 我心想是不是走太远了？ 所以曾向李末年吐露烦恼。」

YouTube频道「出差十五夜」拥有536万订阅，每次更新都有几十万数百万观看，但群年结算居然是入不敷出！罗PD：「结构有问题。 我们不接受置入式广告赞助，所以制作费都是自掏腰包。」 令李末年十分震惊。

这段对话公开后，不少网友表示就爱罗PD这一味、拜托他一定要继续下去：「自我复制换句话说就是这领域的顶级啊！」、「什么自我复制，对我而言就是很会煮泡菜锅的匠人」、「最爱罗PD泡菜锅」、「不要叫他煮意面啦，跪求煮更多好吃的泡菜锅」、「请一直煮到煮不动为止」、「赶快把《姜食堂》《新西游记》拿出来再煮一下」、「 泡菜锅本来就是越煮越好吃的！」





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