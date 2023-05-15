《車貞淑醫生》金炳哲：老婆是嚴正化，初戀是明世彬，我肯定會被罵得更慘

金炳哲演出了《車貞淑醫生》中「渣男老公」徐仁豪的精髓。

《車貞淑醫生》火爆播出中，從首播收視率4.9%啟航，每集都在刷新自身收視率，憑藉觀眾們的口口相傳成為當下最熱門的韓劇。 金炳哲在劇中扮演女主角車貞淑（嚴正化 飾）的丈夫徐仁豪，醫學生時期劈腿車貞淑，因女方未婚先孕不得已而結婚，婚後卻始終與初戀崔勝熙（明世彬 飾）保持著不倫戀，他在妻子和情婦之間搖擺不定，盡顯渣男本色。 同時徐仁豪還是劇中的搞笑擔當，相信很多觀眾開始關注這部戲是從他聽到老婆車淑貞在同事聚餐中提到「老公已經死了」，他嗆到噴水這個鏡頭開始的。 總之徐仁豪讓觀眾們又愛又恨，以獨特的魅力牢牢抓住了大家的目光。



電視劇開播前的發布會上，金炳哲提到了之前出演過的大熱韓劇《SKY Castle》，那部劇中他飾演了法學院教授「車民赫」，是個極端的精緻利己主義者，金炳哲稱：「演《SKY Castle》的時候因為角色被罵了，但其實他（車民赫）對家庭和老婆從某種程度上來看還蠻忠誠的。這次（《車貞淑醫生》）我就想讓大家罵得再兇一點吧，初戀是明世彬，老婆是嚴正化，這個設定和之前完全不同，不知道觀眾會如何看待，也知道這次可能會被罵得更慘。」



導演金大鎮也透露「徐仁豪」的選角並不容易，「要有品味，還要搞笑，需要滿足很多條件，最主要的是要被嚴正化和明世彬喜歡，是個反面人物，卻又要讓觀眾接受他。」



目前來看金炳哲還是蠻適合「徐仁豪」的，壞得恰到好處，讓觀眾們在愛恨之間反復橫跳！

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