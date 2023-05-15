《车贞淑医生》金炳哲：老婆是严正化，初恋是明世彬，我肯定会被骂得更惨

金炳哲演出了《车贞淑医生》中「渣男老公」徐仁豪的精髓。

《车贞淑医生》火爆播出中，从首播收视率4.9%启航，每集都在刷新自身收视率，凭藉观众们的口口相传成为当下最热门的韩剧。 金炳哲在剧中扮演女主角车贞淑（严正化 饰）的丈夫徐仁豪，医学生时期劈腿车贞淑，因女方未婚先孕不得已而结婚，婚后却始终与初恋崔胜熙（明世彬 饰）保持著不伦恋，他在妻子和情妇之间摇摆不定，尽显渣男本色。 同时徐仁豪还是剧中的搞笑担当，相信很多观众开始关注这部戏是从他听到老婆车淑贞在同事聚餐中提到「老公已经死了」，他呛到喷水这个镜头开始的。 总之徐仁豪让观众们又爱又恨，以独特的魅力牢牢抓住了大家的目光。



电视剧开播前的发布会上，金炳哲提到了之前出演过的大热韩剧《SKY Castle》，那部剧中他饰演了法学院教授「车民赫」，是个极端的精致利己主义者，金炳哲称：「演《SKY Castle》的时候因为角色被骂了，但其实他（车民赫）对家庭和老婆从某种程度上来看还蛮忠诚的。这次（《车贞淑医生》）我就想让大家骂得再凶一点吧，初恋是明世彬，老婆是严正化，这个设定和之前完全不同，不知道观众会如何看待，也知道这次可能会被骂得更惨。」



导演金大镇也透露「徐仁豪」的选角并不容易，「要有品味，还要搞笑，需要满足很多条件，最主要的是要被严正化和明世彬喜欢，是个反面人物，却又要让观众接受他。」



目前来看金炳哲还是蛮适合「徐仁豪」的，坏得恰到好处，让观众们在爱恨之间反复横跳！

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