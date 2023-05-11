《車貞淑醫生》收視狂飆！「你爸就是我爸」紙包不住火！全家都發現金炳哲外遇事實！（EP.7 - 8）

[有雷] 《車貞淑醫生》劇情引人入勝，加上金炳哲的渣男行徑連環爆，嚴正化的下一步讓觀眾們屏息以待，收視率也突破了16％，全家人各自以不同的方式得知了原本呼風喚雨的一家之主金炳哲，竟然擁有另一個家庭！

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徐仁豪（金炳哲飾）發現高三的女兒伊琅報考的並非醫學院而是美術學院，大發雷霆將女兒的作品與材料全破壞丟棄，但切換為媽媽模式的車貞淑（嚴正化飾）則力挺女兒，除了暖心安慰，更自己想辦法籌措女兒之後就讀美術學校所需要的高額學費，讓伊琅覺得感動。車貞淑也發現女兒在美術補習班的好朋友崔恩緒，其實是徐仁豪初戀情人崔勝熙的女兒。



車貞淑在醫院依舊暖心對待患者，甚至相當敏銳察覺到患者的憂鬱傾向，成功救下了原打算跳樓輕生的年輕患者，此時年輕帥氣的Roy Kim醫師（閔旴赫飾）更是緊張得將車貞淑擁入懷中，造成院內對於徐仁豪、Roy Kim與車貞淑是否為三角關係而大受關注，不敢在醫院內公開夫妻關係的徐仁豪也只能眼巴巴看著Roy Kim呵護自己的老婆。



原來恩緒是刻意接近伊琅，恩緒要求能見爸爸一面，徐仁豪也答應了，在相約吃飯時恩緒卻刻意約了伊琅，直接揭露「你爸就是我爸」，讓伊琅備受衝擊。回到家中徐仁豪也向母親娓娓道來，原來他多年前在美國與初戀情人勝熙重逢，勝熙更是懷孕生下了一個女兒恩緒，與車貞淑的女兒伊琅同年。三年前勝熙回到韓國，女兒恩緒不願繼續隱忍，決定爆出真相。



在醫院的兒子政閔，無意間發現了崔勝熙傳給爸爸的簡訊，相約在院內角落見面，他因為好奇而暗中查看，竟目睹了崔勝熙與爸爸摟摟抱抱的畫面，瞬間他對父親的尊敬全都崩潰，回家後發現爸爸還有另一個女兒，更是衝擊到衝去廁所狂吐。三人在家中討論著如何能夠瞞著媽媽車貞淑，畢竟她身體狀況不佳工作又忙碌，希望在她發現之前，徐仁豪能處理掉這段外遇感情。



車貞淑雖然曾對於手鍊有所懷疑，但對於徐仁豪的外遇並沒有確切的證據，加上崔勝熙表示自己已離婚。不過卻無意間發現了SNS上崔勝熙的PO文，都寫著與老公出遊的一切，在上傳的照片中，竟隱約發現了徐仁豪的倒影！車貞淑到底會不會在全家人面前說出真相？是不是即將展開一場「大老婆的反擊」！



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