《车贞淑医生》收视狂飙！「你爸就是我爸」纸包不住火！全家都发现金炳哲外遇事实！（EP.7 - 8）

[有雷] 《车贞淑医生》剧情引人入胜，加上金炳哲的渣男行径连环爆，严正化的下一步让观众们屏息以待，收视率也突破了16％，全家人各自以不同的方式得知了原本呼风唤雨的一家之主金炳哲，竟然拥有另一个家庭！

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徐仁豪（金炳哲饰）发现高三的女儿伊琅报考的并非医学院而是美术学院，大发雷霆将女儿的作品与材料全破坏丢弃，但切换为妈妈模式的车贞淑（严正化饰）则力挺女儿，除了暖心安慰，更自己想办法筹措女儿之后就读美术学校所需要的高额学费，让伊琅觉得感动。车贞淑也发现女儿在美术补习班的好朋友崔恩绪，其实是徐仁豪初恋情人崔胜熙的女儿。



车贞淑在医院依旧暖心对待患者，甚至相当敏锐察觉到患者的忧郁倾向，成功救下了原打算跳楼轻生的年轻患者，此时年轻帅气的Roy Kim医师（闵旴赫饰）更是紧张得将车贞淑拥入怀中，造成院内对於徐仁豪、Roy Kim与车贞淑是否为三角关系而大受关注，不敢在医院内公开夫妻关系的徐仁豪也只能眼巴巴看著Roy Kim呵护自己的老婆。



原来恩绪是刻意接近伊琅，恩绪要求能见爸爸一面，徐仁豪也答应了，在相约吃饭时恩绪却刻意约了伊琅，直接揭露「你爸就是我爸」，让伊琅备受冲击。回到家中徐仁豪也向母亲娓娓道来，原来他多年前在美国与初恋情人胜熙重逢，胜熙更是怀孕生下了一个女儿恩绪，与车贞淑的女儿伊琅同年。三年前胜熙回到韩国，女儿恩绪不愿继续隐忍，决定爆出真相。



在医院的儿子政闵，无意间发现了崔胜熙传给爸爸的简讯，相约在院内角落见面，他因为好奇而暗中查看，竟目睹了崔胜熙与爸爸搂搂抱抱的画面，瞬间他对父亲的尊敬全都崩溃，回家后发现爸爸还有另一个女儿，更是冲击到冲去厕所狂吐。三人在家中讨论著如何能够瞒著妈妈车贞淑，毕竟她身体状况不佳工作又忙碌，希望在她发现之前，徐仁豪能处理掉这段外遇感情。



车贞淑虽然曾对於手炼有所怀疑，但对於徐仁豪的外遇并没有确切的证据，加上崔胜熙表示自己已离婚。不过却无意间发现了SNS上崔胜熙的PO文，都写著与老公出游的一切，在上传的照片中，竟隐约发现了徐仁豪的倒影！车贞淑到底会不会在全家人面前说出真相？是不是即将展开一场「大老婆的反击」！



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