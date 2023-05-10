【韓網熱帖】INFINITE時隔5年準備完整體回歸+前所屬社無條件讓渡商標權

對於一眾INSPIRIT這件事真的太令人開心跟感動！

INFINITE成員在2018到2022年的軍白期簽了不同所屬社，公開交集只有出道紀念日3至5人一起IG直播、做客Naver NOW.新年倒數、在各自粉絲見面會碰頭。 2018年5月7日開始軍白期之後，整整過了5年，今年5月6日通過官方SNS宣佈：將於6月9日進行出道13周年直播！所有成員的個人帳號和公司帳號都進行了轉發宣傳，相關商標名也已全部轉移至新所屬社INFINITE COMPANY，所屬社代表正是隊長聖圭。 粉絲一直在盼望INFINITE完整體，現在他們以超越想像的規模進行實現了...！

此外，雖然全部成員都已離開Woollim娛樂但仍和李重燁代表關係很好，李重燁為INFINITE的活動應援，在聖圭生日那天無償讓渡了INFINITE的所有商標權。 韓國歌謠界曾有不少所屬社和組合成員因商標權發生矛盾，這一次的狀況實屬罕見。



韓國網友評論：

1. 眼淚出來了

2. 我好幸福

3. 之前一直在羡慕其他二代團，終於輪到別人羨慕我了！

4. 雖然已經停止所有追星活動，但看到這消息還是淚目，我的學生時代啊.. ㅠㅠ

5. 好像是要在出道日回歸，拜託完整體！

6. 這些歐巴們都是有計畫的... 連商標權都處理得這麼乾淨俐落，真的太好了

7. 李重燁只做對了兩件事：1. 誕生INFINITE; 2. 讓渡商標權

8. Woollim第一次做了正確的事....ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

9. INFINITE是legend。 INFINITE之前過得很好。 INFINITE現在也過得很好。

10. C8 BEAST什麼也不知道就被奪走了...

11. 歐巴們要回來啦！

12. 沒辦法，我只能一輩子都追INFINITE啦

出處：https://www.facebook.com/755507721267164/posts/pfbid082W5xqMhWzM7VSoQKLWnEoUnVk2fdjHiupHPbPeG99CZegibLGfYC2GD7w3zzR6el/?mibextid=Nif5oz，https://www.facebook.com/755507721267164/posts/pfbid0AHSmwqHUddqBSqkE6qB2a3Dtz5FPpqaTaR1oyiY5UKieZWtrEXu9LhkXs393jQqsl/?mibextid=Nif5oz

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