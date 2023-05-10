【韩网热帖】INFINITE时隔5年准备完整体回归+前所属社无条件让渡商标权

对於一众INSPIRIT这件事真的太令人开心跟感动！

INFINITE成员在2018到2022年的军白期签了不同所属社，公开交集只有出道纪念日3至5人一起IG直播、做客Naver NOW.新年倒数、在各自粉丝见面会碰头。 2018年5月7日开始军白期之后，整整过了5年，今年5月6日通过官方SNS宣布：将於6月9日进行出道13周年直播！所有成员的个人帐号和公司帐号都进行了转发宣传，相关商标名也已全部转移至新所属社INFINITE COMPANY，所属社代表正是队长圣圭。 粉丝一直在盼望INFINITE完整体，现在他们以超越想像的规模进行实现了...！

此外，虽然全部成员都已离开Woollim娱乐但仍和李重烨代表关系很好，李重烨为INFINITE的活动应援，在圣圭生日那天无偿让渡了INFINITE的所有商标权。 韩国歌谣界曾有不少所属社和组合成员因商标权发生矛盾，这一次的状况实属罕见。



韩国网友评论：

1. 眼泪出来了

2. 我好幸福

3. 之前一直在羡慕其他二代团，终於轮到别人羡慕我了！

4. 虽然已经停止所有追星活动，但看到这消息还是泪目，我的学生时代啊.. ㅠㅠ

5. 好像是要在出道日回归，拜托完整体！

6. 这些欧巴们都是有计画的... 连商标权都处理得这么干净俐落，真的太好了

7. 李重烨只做对了两件事：1. 诞生INFINITE; 2. 让渡商标权

8. Woollim第一次做了正确的事....ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

9. INFINITE是legend。 INFINITE之前过得很好。 INFINITE现在也过得很好。

10. C8 BEAST什么也不知道就被夺走了...

11. 欧巴们要回来啦！

12. 没办法，我只能一辈子都追INFINITE啦

出处：https://www.facebook.com/755507721267164/posts/pfbid082W5xqMhWzM7VSoQKLWnEoUnVk2fdjHiupHPbPeG99CZegibLGfYC2GD7w3zzR6el/?mibextid=Nif5oz，https://www.facebook.com/755507721267164/posts/pfbid0AHSmwqHUddqBSqkE6qB2a3Dtz5FPpqaTaR1oyiY5UKieZWtrEXu9LhkXs393jQqsl/?mibextid=Nif5oz

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