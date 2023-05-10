《偶然遇見的你》金東飾演「奔跑主播」無壓力！預告與秦基周浪漫談情

大家有追看《偶然遇見的你》嗎？

由「國民主播」金東旭、「童顏女神」秦基周領軍的奇幻愛情韓劇《偶然遇見的你》現已開播，該劇講述新聞主播尹海俊（金東旭飾）意外獲得一輛汽車時光機，並在前往未來時得知自己即將被殺；為了改變命運，他決意找出1987年連環殺人案的真兇，卻在穿越期間撞上平凡編輯白允英（秦基周飾），二人因此被困在過去，由此展開了一段奇幻而美麗的時空旅行。



近日金東旭現身劇集的發佈會，被問到繼《那個男人的記憶法》後、再度飾演主播的感想時，他笑言尹海俊是「非一般主播」：「對於職業的設定，我在開拍前就請教了導演，但是大家看了就會知道，我作為主播的部分都不會在劇裡出現，我在劇中就是努力地奔跑、到處捉拿犯人，所以對於再次飾演主播這個角色，並不會讓我有太大壓力。」



談到不少觀眾認為《偶然遇見的你》屬緝兇題材韓劇，對此金東旭搞笑叫冤：「雖然不知道為甚麼大家會斷定劇中沒有感情線，但是如果看到最後，的確會有浪漫的部分！我在選角成功後，編劇告訴我這部不是追擊驚慄劇集，而是愛情劇，所以大家看了就會知道，除了有努力追捕犯人的情節，還有我和基周的愛情線，哈哈。」



除了Viu Original原創韓劇《偶然遇見的你》，金東旭夥拍美女演員千玗嬉主演的另一新作《有利的詐欺》亦將於5月29日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」，走進「旭的多重宇宙」。

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