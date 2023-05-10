沒看前作也能追！《九尾狐傳1938》第2集收視率破7%，李棟旭變「寵弟狂魔」

「狐狸兄弟」同框就是養眼！

於上週六（6日）迎來首播的tvN新週末劇《九尾狐傳1938》（共12集），為2020年播出的《九尾狐傳》續作，描述千年九尾狐李硯本與愛人有個幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法的奇幻動作劇。由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀等主演。

值得一提的是，前作最高收視率為5.8%，而《九尾狐傳1938》首播便以6.4%超越前作最高收視率，第2集則上升到7.1%，後勢看漲。相信有不少觀眾還在觀望，甚至會有「沒看第一季，能直接追看第二季嗎」的疑問。答案是肯定的！作為沒有看第一季的小編而言，覺得劇情流暢，而且劇組運用剪輯的方式稍微說明一下背景和人設，不存在看不懂的問題。

要說《九尾狐傳1938》的最大看點，絕對是李棟旭與金汎這對「狐狸兄弟」的互動。穿越到1938年的李硯遇到為自己犧牲的弟弟李朗，並決定在這段時間與弟弟好好相處。把雞蛋留給弟弟吃、睡覺時幫弟弟蓋棉被等，簡直就是「寵弟狂魔」。

▲弟弟怎麼可以變成老菸槍！哥哥直接用槍把菸給打掉（咦？）

▲希望有更多人可以看到這段絕美「兄弟情」嗚嗚嗚…

接著，是李棟旭的「變裝秀」（請往左滑）。現代的李硯、1938年的李硯、穿上各種西裝的李硯、拿著刀槍的李硯…只看李硯都覺得很值得。

而本季女主角金素妍與李棟旭的對手戲也相當精采，一言不合就求婚、一言不合就開打，很好奇他們之前究竟曾發生過什麼事情呢！

▲本來不收男店員的美容院，看到「狐狸兄弟」馬上「合格」！XD

▲申炷終於找到李硯大人了！明明是很感人的重逢片段，小編不爭氣地大笑了哈哈哈！！！

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