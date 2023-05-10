《偶然遇见的你》金东饰演「奔跑主播」无压力！预告与秦基周浪漫谈情

大家有追看《偶然遇见的你》吗？

由「国民主播」金东旭、「童颜女神」秦基周领军的奇幻爱情韩剧《偶然遇见的你》现已开播，该剧讲述新闻主播尹海俊（金东旭饰）意外获得一辆汽车时光机，并在前往未来时得知自己即将被杀；为了改变命运，他决意找出1987年连环杀人案的真凶，却在穿越期间撞上平凡编辑白允英（秦基周饰），二人因此被困在过去，由此展开了一段奇幻而美丽的时空旅行。



近日金东旭现身剧集的发布会，被问到继《那个男人的记忆法》后、再度饰演主播的感想时，他笑言尹海俊是「非一般主播」：「对於职业的设定，我在开拍前就请教了导演，但是大家看了就会知道，我作为主播的部分都不会在剧里出现，我在剧中就是努力地奔跑、到处捉拿犯人，所以对於再次饰演主播这个角色，并不会让我有太大压力。」



谈到不少观众认为《偶然遇见的你》属缉凶题材韩剧，对此金东旭搞笑叫冤：「虽然不知道为甚么大家会断定剧中没有感情线，但是如果看到最后，的确会有浪漫的部分！我在选角成功后，编剧告诉我这部不是追击惊栗剧集，而是爱情剧，所以大家看了就会知道，除了有努力追捕犯人的情节，还有我和基周的爱情线，哈哈。」



除了Viu Original原创韩剧《偶然遇见的你》，金东旭伙拍美女演员千玗嬉主演的另一新作《有利的诈欺》亦将於5月29日首播，香港观众可以透过「黄Viu」，走进「旭的多重宇宙」。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻