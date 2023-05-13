BH娛樂62人飛越南團建，李秉憲承擔數億元全部費用！大合照高洙&金高銀&朴寶英&韓孝周都到齊

BH娛樂是韓國知名演員經紀公司，近日旗下演員20人和工作人員42人一起來到越南峴港、進行為期4天3的大型團建，也是公司創立17週年來首次團建！

李秉憲昨天在IG PO出合照，留言「所有人盼望的第一次BH workshop」。 照片裡大家全部穿著白色T恤、一臉開心放鬆，細看全是熟悉的面孔：高洙、韓孝周、金高銀、李陣郁、朴寶英、李智雅、鄭宇、朴海秀、朱鐘赫、趙福萊、鄭彩娟、李熙俊、曹惠晶、吉恩星等等。 秋瓷炫也特地從中國飛來，可惜GOT珍榮本月8日剛剛入伍服兵役，遺憾缺席。



BH娛樂代表孫錫宇也在IG更新合照，大家齊喊：「BH~Night！」曹惠晶留言「thank you boss」，韓孝周留言「Be Happy. BH nice好幸福」。



李秉憲和經紀人孫錫宇在2006年共同創立了BH娛樂，這次海外團建正是來自李秉憲去年在年會上的提議。 李秉憲還為團建承擔了全部費用，據悉總額高達數億韓元！團建從本月9日開始、昨天圓滿結束回國，當時一眾演員齊齊現身仁川機場，仿彿要出國領獎一樣XD

網友紛紛被這豪華陣容震驚：「大發」、「好多耀眼明星齊聚一堂啊」、「堪比頒獎典禮」、「看《出差十五夜》就覺得演員們感情很好」、「公司福利超強」、「很為職員用心呢」。

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