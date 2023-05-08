《浪漫醫生金師傅3》金師傅似乎對老么醫生特別嚴厲？卡帶上的名字在暗示什麼

大家看了《浪漫金師傅3》第4集嗎？ 揭露人物關係的暗示登場。

第4集主要圍繞金師傅（韓石圭 演）教育石垣醫院的老么醫生張東華（李新英 飾）展開，張東華對病人挑挑揀揀，令金師傅非常生氣，出言教訓他「那你不如去當法官，這裡是醫院」。 面對老師的提點，張東華並不放在心上，甚至有些抵觸。 對於這樣的張東華，金師傅也表現出了不滿，指責他工作態度不端正。



而在第4集末尾，張東華一個人落寞地坐在椅子上聽著卡帶（卡式錄音帶），眼睛裡滿是淚水，卡帶上寫著「賢珠」，這一場景一下子就點燃了觀眾們的好奇心。 因為金師傅的曾經的弟子中有一人就叫「張賢珠」（金慧峻 飾）。 對金師傅來說賢珠是一個特別的存在，是他放棄「富容主」以「金師傅」之名在醫院工作的原因。 賢珠一直稱他為「師傅」，隨著她的離世，金師傅也離開了巨山醫院，開啟了新的人生。 看到這裡不少觀眾猜測張東華很有可能就是賢珠的親弟弟，為了實現姊姊的夢想，東華才要當醫生，並找到姊姊生前最尊敬的師傅，這才來到石垣醫院工作。



張東華是否與觀眾們猜測的一樣是賢珠的親弟弟？ 後續人物關係將如何發展，讓我們拭目以待。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞