《浪漫医生金师傅3》金师傅似乎对老么医生特别严厉？卡带上的名字在暗示什么

大家看了《浪漫金师傅3》第4集吗？ 揭露人物关系的暗示登场。

第4集主要围绕金师傅（韩石圭 演）教育石垣医院的老么医生张东华（李新英 饰）展开，张东华对病人挑挑拣拣，令金师傅非常生气，出言教训他「那你不如去当法官，这里是医院」。 面对老师的提点，张东华并不放在心上，甚至有些抵触。 对於这样的张东华，金师傅也表现出了不满，指责他工作态度不端正。



而在第4集末尾，张东华一个人落寞地坐在椅子上听著卡带（卡式录音带），眼睛里满是泪水，卡带上写著「贤珠」，这一场景一下子就点燃了观众们的好奇心。 因为金师傅的曾经的弟子中有一人就叫「张贤珠」（金慧峻 饰）。 对金师傅来说贤珠是一个特别的存在，是他放弃「富容主」以「金师傅」之名在医院工作的原因。 贤珠一直称他为「师傅」，随著她的离世，金师傅也离开了巨山医院，开启了新的人生。 看到这里不少观众猜测张东华很有可能就是贤珠的亲弟弟，为了实现姊姊的梦想，东华才要当医生，并找到姊姊生前最尊敬的师傅，这才来到石垣医院工作。



张东华是否与观众们猜测的一样是贤珠的亲弟弟？ 后续人物关系将如何发展，让我们拭目以待。

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