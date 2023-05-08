太感動！IU 一眼認出「10年沒見的粉絲」還直接喊出他的名字，網友：「知恩真的好寵粉」

電影《Dream》在日前上映，主演朴敘俊、IU 等人也在韓國的電影院進行舞台問候，與影迷相見歡。

近日，就有一位時隔10年再次見到 IU 的粉絲分享一段影片。在舞台問候時 IU 一看到她就露出驚訝的表情並叫出她的名字：「哦！Rise！你過得好嗎？你一點都沒變！還是那麼漂亮，你過得好嗎？」粉絲：「嗯嗯！我非常想你啊！」IU 表示自己也是，粉絲又問 IU 還記得他是誰嗎？IU 又叫了一次她的名字：「Rise！」粉絲：「我好想你啊...」IU：「我也是！」從影片中可以感受到粉絲聽到 IU 記住她的名字時，激動的心呀～

10年ぶりに会ったのに、目が合った瞬間名前を呼んでくれる記憶力が凄いIUちゃんㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ♡♡やばい死ねる。。



거의 10년 만에 만났는데 팬이름 바로 불러 주는 기억력이 대단한 아이유님 ㅠㅠㅠㅠ♡♡♡



[2023.05.06] #드림 무대인사 롯데시네마 김포공항점 #아이유 #IU pic.twitter.com/bgxJ19MWGq — 리사 (@risarisa9393) May 6, 2023

而 Rise 也在推特寫道：「我和 IU 同歲，還是高中生的時候，第一次一個人去韓國送了手寫信……我記得第一次打招呼的時候，收到 IU 給的蘆薈汁，感覺就像昨天一樣。真的一樣漂亮、多情、可愛，喜歡上 IU 真的很幸福，太愛你了。♡ 嗚嗚嗚。」推特的頭貼還是和 IU 的合照呢！

내가 아이유 동갑이고 고동학생때 처음으로 혼자 한국에 가서 편지를 전했어여…처음 인사했을 때 아이유한테 알로에주스 받았던것 어제 일처럼 기억합니다. 그대로 예쁘고 다정하고 사랑스럽고…아이유를 좋아하게 되어 정말로 행복해요 너무너무 사랑합니다♡ㅠㅠㅠ — 리사 (@risarisa9393) May 6, 2023

影片一公開，也在韓網友發熱烈討論。網友紛紛表示：「如果我是粉絲的話，我會哭的」、「看來是值得感謝的粉絲啊！時隔10年才見面居然認出來了...應該很感動吧」、「每次看到 IU 對粉絲們說的話，都會感動不已」、「時隔10年才見面，連名字都記得，真了不起」、「果然是我們知恩 嗚嗚嗚」、「溫柔的李知恩，我要暈過去了」、「我..我..有罪的人」等等。



另外，IU 也開始拍攝與朴寶劍搭擋的新劇《您辛苦了》，該劇以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的「愛順」和「關植」一生的故事。由《我的大叔》金元錫導演執導，《山茶花開時》林尚春編劇執筆。



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