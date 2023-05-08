【討論】《浪漫醫生金師傅3》之「戲份分配」引發話題：最不想看到這個角色

但凡「某反派」的戲份少一點，觀眾們的反彈應該都不會這麼大吧…

SBS熱門電視劇《浪漫醫生金師傅》今年（2022年）推出第3季，除了第2季的原班人馬回歸外，還加上三個新角色──李璟榮（反派）、李新英（忙內醫生）和李洪耐（原為軍醫），而收視率均在12%至13%左右。目前播至第4集，收視率為12.3%為最低（其實成績並不差），網友們紛紛討論：「問題出在哪裡？」綜合各個平臺上的回答，「戲份分配」或許會是答案。





一、李璟榮和李新英的戲份太多，令觀眾不耐煩

前者可謂「最不想在韓劇裡看到的演員」之一（無論是韓國本土觀眾或海外劇迷），但從第3季的最一開始，他便展現大大的存在感，甚至連旁白都由他朗讀，非常勸退；而後者在劇中是「忙內醫生」，人設是「社會新鮮人」，甚至連演技都較為「青澀」，比較讓人出戲。

作為三季都有追的小編來看，李新英飾演的「張東華」應該是有伏筆的。在第4集結尾，他聽著錄音帶，上面寫著「賢珠的合輯」。賢珠是誰？她是金師傅過去的學生，曾出現在第1季裡，因故死在手術台上。好巧不巧，賢珠也姓「張」，或許他們之間是有關聯的。（蹲一個姐弟關係）





二、延續第2季的劇情，有兩對CP修成正果，卻不太想看「感情戲」

有網友直指：「感情戲很無聊」、「感情戲很突兀」、「看到感情戲就快轉」等。但這個就比較主觀了，有些觀眾還是喜歡看小情侶們「發糖」，畢竟是韓劇嘛，偶爾也需要一些俊男美女談戀愛的畫面，因為現實生活是很苦悶的！





三、希望「金師傅」多多出場！手術的畫面永遠是最精彩的

看到第4集，坦白說…小編印象最深刻的是，金師傅與忙內醫生那段「說教戲」，宛如醍醐灌頂、當頭棒喝，這才是熟悉的「金師傅」啊！而石垣醫院的團隊合作，絕對是看點之一，就因為他們齊心協力拯救患者的生命，一次又一次度過難關，這劇才更加好看。

+) 難道朴民國院長（金柱憲 飾）是「特別出演」？目前為止，他可以說是被李璟榮「捆綁」、買一送一的概念。如果他的角色只是鋪陳李璟榮的出場，小編真的覺得太可惜了...

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