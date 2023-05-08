【讨论】《浪漫医生金师傅3》之「戏份分配」引发话题：最不想看到这个角色

但凡「某反派」的戏份少一点，观众们的反弹应该都不会这么大吧…

SBS热门电视剧《浪漫医生金师傅》今年（2022年）推出第3季，除了第2季的原班人马回归外，还加上三个新角色――李璟荣（反派）、李新英（忙内医生）和李洪耐（原为军医），而收视率均在12%至13%左右。目前播至第4集，收视率为12.3%为最低（其实成绩并不差），网友们纷纷讨论：「问题出在哪里？」综合各个平台上的回答，「戏份分配」或许会是答案。





一、李璟荣和李新英的戏份太多，令观众不耐烦

前者可谓「最不想在韩剧里看到的演员」之一（无论是韩国本土观众或海外剧迷），但从第3季的最一开始，他便展现大大的存在感，甚至连旁白都由他朗读，非常劝退；而后者在剧中是「忙内医生」，人设是「社会新鲜人」，甚至连演技都较为「青涩」，比较让人出戏。

作为三季都有追的小编来看，李新英饰演的「张东华」应该是有伏笔的。在第4集结尾，他听著录音带，上面写著「贤珠的合辑」。贤珠是谁？她是金师傅过去的学生，曾出现在第1季里，因故死在手术台上。好巧不巧，贤珠也姓「张」，或许他们之间是有关联的。（蹲一个姐弟关系）





二、延续第2季的剧情，有两对CP修成正果，却不太想看「感情戏」

有网友直指：「感情戏很无聊」、「感情戏很突兀」、「看到感情戏就快转」等。但这个就比较主观了，有些观众还是喜欢看小情侣们「发糖」，毕竟是韩剧嘛，偶尔也需要一些俊男美女谈恋爱的画面，因为现实生活是很苦闷的！





三、希望「金师傅」多多出场！手术的画面永远是最精彩的

看到第4集，坦白说…小编印象最深刻的是，金师傅与忙内医生那段「说教戏」，宛如醍醐灌顶、当头棒喝，这才是熟悉的「金师傅」啊！而石垣医院的团队合作，绝对是看点之一，就因为他们齐心协力拯救患者的生命，一次又一次度过难关，这剧才更加好看。

+) 难道朴民国院长（金柱宪 饰）是「特别出演」？目前为止，他可以说是被李璟荣「捆绑」、买一送一的概念。如果他的角色只是铺陈李璟荣的出场，小编真的觉得太可惜了...

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