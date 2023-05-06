又一位「濃眉大眼」的暖男演員！《車貞淑醫生》飾演「Roy Kim」的他，現實生活中已婚並育有一男一女

第一眼看到他還以為是張勝祖！

由嚴正化主演的JTBC週末劇《車貞淑醫生》好評不斷，劇情描述一位走入家庭而放棄自己醫師生涯的女子「車貞淑」，在歷經大病痊癒後對自己的人生有了不同的解讀，決定重拾白袍走出自己的醫生之路。收視率從4.9%一路狂飆到13.2%，今晚（6日）將播出第7集。

劇中，車貞淑的主治醫生「Roy Kim」是讓任何人都可能陷入愛情的魔性男人。雖然得到眾人喜愛，卻從未對任何人付出真心。某天，他開始在意起車貞淑。而在觀眾眼裡，簡直就是車貞淑的「黑騎士」。

飾演「Roy Kim」的演員為閔旴赫，1983年出生的他此前多活躍於音樂劇，還曾出過專輯，去年（2022年）則特別出演池昌旭、秀英等主演的《說出你的願望》。此次晉升為「男二」獲得不少觀眾好感，不過閔旴赫其實已經「死會」了，2010年他就與李世美（女團LPG之2期成員）共組家庭，目前育有一男一女。

李世美曾通過個人Instagram分享丈夫與女兒的照片。小女孩被閔旴赫緊緊摟在懷中，而這可愛的瞬間也令看者露出笑容。這對夫妻也曾通過綜藝節目《超人回來了》等公開日常生活，關係看起來相當融洽。

▲閔旴赫在《車貞淑醫生》大展好歌喉，不愧是音樂劇演員出身！

▲身為一位醫生，外貌出眾、身材壯碩、個性爽朗又幽默，這樣的人設會不會太完美？不過，從劇情來看，我們Roy醫生似乎還有段未被公開的過去，期待劇情發展！

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